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73 taşınmazın özelleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı - Son Dakika
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73 taşınmazın özelleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, taşınmazlar TEDAŞ ve TEİAŞ'a devredilecek ve özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacak.

73 taşınmazın özelleştirilmesi için Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
24.01.2024 - 01:44,
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MÜLKİYETİ Maliye Hazinesi'ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanacağı belirtilen kararın, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındığı ifade edildi.

Kaynak: DHA
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