76 Yıldır Anadol Ustası: Suat Nezir

DÜZCE'de motor ve kaporta ustası olarak meslekte 76 yılını geride bırakan ve sanayide 'Anadol Suat' olarak tanınan Suat Nezir (90), Türkiye'de seri olarak üretilen ilk otomobil markası olan Anadol marka otomobillerin bakımını yapıp trafiğe çıkarıyor. Türkiye'de bu işi yapan az usta olduğunu belirten Nezir, "Eskiden çok usta vardı, şimdi kalmadı. Arabalar azalmaya başladı. Bir araba 2-3 ayda çıkıyor. Senede ancak 3 tane yapıyoruz" dedi.

Kent merkezinde oto sanayii sitesinde motor ve kaporta ustası olarak çalışan Suat Nezir, mesleğinde 76 yılını geride bıraktı. Nezir, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye'de seri olarak üretilen ilk otomobil markası olan ve az sayıda bulunan Anadol marka otomobillere yeniden hayat veriyor. Oto sanayi sitesinde 'Anadol Suat' olarak tanınan Suat Nezir, Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen Anadol marka otomobillerin motor ve kaportalarını yaklaşık 3 ay süren çalışmayla yeniliyor. Yanında çırak veya yardımcı birini çalıştırmayan Nezir, yıllara meydan okuyan Anadol otomobillerinin her türlü tadilatını kendisi yapıyor.

'MESLEKTE 76 YILI GERİDE BIRAKTIM'

1950 yılında mesleğe ilk adımını attığını belirten Nezir, "1959 yılında Düzce'ye gelerek dükkan açtım. O günden bu yana burada çalışıyorum. Meslekte 76 yılı geride bıraktım. Türkiye'de bu işi yapan az usta var. Eskisinden çok usta vardı ama şimdi kalmadı. Arabalar azalmaya başladı. Bu arabaları yapan usta İzmir'de, İstanbul'da ve Bursa'da var diye biliyorum. Bir araba 2-3 ayda çıkıyor. Senede ancak 3 tane yapıyoruz. Biraz yorgunluk başladı artık. 76 sene oldu bu meslekte artık, biraz yorulduk. Ama ben yine bırakmak istemiyorum. Vergi dairesinden geldiler, '1962 yılından bu yana vergi ödüyormuşsun seni tebrik ederiz' dediler ve iki tane anahtarlık verdiler" diye konuştu.

Nezir, eski otomobillerin daha sağlam olduğunu ifade ederek, "Şimdiki arabalar konfor bakımından rahat ve daha süratli. Eskiden öyle değildi süratli değildi. Aynı zamanda içerisinde konfor yoktu. Şimdi hepsinde var. Fakat arabalar profil olduğu için kazada dayanmıyor aradaki fark bu. Eskiden burunluydu arabalar, daha çok sağlam ve garantiliydi" ifadelerini kullandı.