77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım

77 İnşaat\'tan Afganistan\'a 163 Milyon Dolar Yatırım

Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan'da çimento üretimi için 163 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

30.10.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan'daki yatırımlarını sürdüren Türk şirketi 77 İnşaat, Afganistan geçici hükümeti ile Cevizcan vilayetinin Yetim Tak bölgesinde çimento üretimi hedefiyle 163 milyon dolar değerinde ticari anlaşma imzaladı.

Anlaşmanın imza törenine Afganistan geçici hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Molla Abdulgani Birader, Maden ve Petrol Bakan Vekili Hidayetullah Bedri, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ve çok sayıda Afgan yetkili katıldı.

Buna göre 3 yıl içinde 163 milyon dolar değerindeki yatırım sonucu kurulacak çimento fabrikası günde 3 bin ton çimento üretme kapasitesine ulaşacak.

Şirketten alınan bilgilere göre, arama aşamasında 4 milyon 75 bin 512 dolar, çıkarma aşamasında 27 milyon 403 bin 325 dolar, işleme aşamasında ise 126 milyon 576 bin dolar yatırım yapılacak.

Şirketin arama aşamasında doğrudan ve dolaylı olarak 50, çıkarma aşamasında ise 1200 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Afganistan'da faaliyet gösteren Türk firmalarından 77 İnşaat'ın Cevizcan'da çimento üretim tesisi inşası projesi, dün Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Vekili Baradar'ın katıldığı törenle onaylandı. Firmalarımızın yatırımları, Afganistan'da gurur kaynağımız olmaya devam ediyor."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Afganistan, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:36 Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu Tutuklanan Ahmet Özer: Belediyeye kayyum atanmasının alt yapısı oluşturuldu
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
21:27 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklandı
10:35 Her bayram aynı şeyi yapıyor Herkes Abdullah Gül’ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı Her bayram aynı şeyi yapıyor! Herkes Abdullah Gül'ün 29 Ekim paylaşımındaki detaya takıldı
10:31 Asgari ücrette iki güçlü senaryo Asgari ücrette iki güçlü senaryo
10:26 Mehmet Topal’ın takımını kimse durduramıyor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor
10:17 Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, 2 genç feci şekilde can verdi
10:17 Nuri Şahin’in takımı Borussia Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahin'in takımı Borussia Dortmund'a bir şok daha
10:17 İngiltere’deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı İngiltere'deki nükleer denizaltı tersanesinde büyük bir yangın çıktı
10:11 Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına İmamoğlu’ndan ilk tepki Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına İmamoğlu'ndan ilk tepki
09:51 İspanya’da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti İspanya'da tropikal yağışların sebep olduğu sellerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti
09:47 Otomotiv savaşları kızışacak Avrupa’dan Çin karşıtı hamle Otomotiv savaşları kızışacak! Avrupa'dan Çin karşıtı hamle
09:43 CHP lideri Özel’den Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk tepki CHP lideri Özel'den Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 05:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: 77 İnşaat'tan Afganistan'a 163 Milyon Dolar Yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.