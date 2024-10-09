77 İnşaat\'tan Afganistan\'a Güneş Enerjisi Yatırımı

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Afganistan'da Ağustos 2021'de meydana gelen yönetim değişikliği sonrası ülkeden ayrılmayıp yatırımlarını sürdüren Türk şirketi 77 İnşaat, yeni enerji projesinin temelini attı.

77 İnşaat'ın Kabil'in Surubi ilçesinin Naglu bölgesinde 300 dönüm arazi üzerine inşa edeceği 22,75 megavat kurulu güç kapasiteli güneş enerjisi santralinin temel atma töreni, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, 77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Ofisi Genel Müdürü Dr. Muhammed Said El- Ayaş, emekli Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Afganistan geçici hükümeti Başbakan Yardımcısı Molla Abdulgani Birader, Mülteci ve Geri Dönüşler Bakan Vekili Halilurrahman Hakkani, Kentsel Kalkınma ve Mesken Bakan Vekili Mevlevi Abdullah Numani, Afganistan Ulusal Elektrik Şirketi Brişna Genel Müdürü Abdulbari Ömer ile çok sayıda yetkili ve personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi beklenen güneş enerjisi santralinin senelik 43 gigavat saat enerji üretimi ile başkent Kabil de dahil olmak üzere çevre illerde binlerce ailenin ihtiyacını karşılaması bekleniyor.

77 İnşaat, 20 yıl boyunca söz konusu santralin işletmesini üstlenecek.

Diğer Türk firmalarına örnek oluşturacak

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, törende yaptığı konuşmada, Türk inşaat şirketi 77 İnşaat'ın Afgan halkının ihtiyacını giderecek böyle önemli yatırımlara imza atmasından son derece memnun olduğunu söyledi.

Ünal, "Afganistan geçirdiği 40 yıllık savaşlar nedeniyle geride kaldı, altyapısı zarar gördü ancak şu an atılan ciddi adımlarla, altyapı adımlarıyla bu geride kalmışlık giderilmeye çalışılıyor. Afganistan'ın ihtiyaçlarının karşılanması için gerçekten önemli projeler yürütülüyor." diye konuştu.

77 İnşaat'ın kaliteli hizmetleriyle Afganistan'da önemli bir üne kavuştuğunun altını çizen Ünal, "Onların bu itibarlı çalışmaları, Afganistan'ın gelişmesi için attıkları adımlar diğer Türk firmaları için de örnek teşkil ediyor." dedi.

Türk firmalarının Afganistan'a yönelik ilgisinin arttığını belirten Ünal, daha fazla Türk firmasının ülkede yatırım yaparak Afganistan'ın kalkınmasında ve iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli roller üstlenmesini umduğunu vurguldaı.

Yeni projeler için görüşmeler sürüyor

77 İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ciliv ise Afganistan'ın enerji potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirterek, yabancı, Türk ve Afgan yatırımcılara ülkede iş yapma çağrısında bulundu.

Ciliv, "Afganistan'ın dostu ve nice yatırım projeleri olan şirket olarak bu ülkenin kalkınması ve Afgan halkının refah düzeyini artırmasına fayda sağlayacak her projede 'Afganistan'ın gelişmesi ve kalkınması için yanındayız' sloganıyla Afganistan yöneticileriyle omuz omuza çalışmaya hazır olduğumuzu bildiririz." diye konuştu.

Ciliv, çeşitli başka projelerin de hayata geçirilmesi için Afganistan yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Yatırım projelerine ağırlık veriliyor

Afgan yetkililer de konuşmalarında Afganistan'da uzun yıllar süren çatışmalı ortam sonrası güvenlik ve istikrarın sağlandığını, bundan sonra kalkınma projelerine ağırlık verileceğini aktardı.

Afganistan Geçici Hükümeti Başbakan Yardımcı Vekili Molla Abdulgani Birader, Afganistan'ın enerjide dışa bağımlı olduğunu ve bütçesinin büyük bir kısmını buna harcadığını söyledi.

Altyapı projeleriyle ülke ekonomisini kalkındırmaya odaklandıklarını aktaran Birader, "Bu proje hem ülkemizin kalkınmasında hem de yenilebilir enerji kaynağı sağlama açısından çok önemli. Bu tür projeler dışa bağımlılığımızı azaltacaktır." dedi.

Bu arada, Afganistan'ın en büyük barajlarından Kajaki Barajı'nın işletmesini de elinde bulunduran 77 İnşaat, ülkede özellikle hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerji kaynaklarına yönelik projeler geliştiriyor.