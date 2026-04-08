77 Yaşında Üniversite Mezunu Oldu

08.04.2026 11:03
İsmail Aslan, 77 yaşında KTÜ'den mezun olarak eğitim tutkusunu gerçekleştirdi.

TRABZON'da arzuhalcilik yapan İsmail Aslan (77), öğrenme tutkusundan vazgeçmeyerek, sınava girip kazandığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü'nden mezun oldu. Ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayıp, gençlerle aynı sıraları paylaşarak üniversite hayaline ulaşan Aslan, "Havadan geçen aklı alır, beynime yerleştiririm. Sağ kolum avukat, sol kolum muhasebecidir" dedi.

Akçaabat ilçesinde uzun yıllar kamu kurumlarında farklı görevlerde çalışan, 3 çocuk babası İsmail Aslan, eğitim hayatını çalışırken de sürdürmeye devam etti. Küçük yaşlardan itibaren okumaya meraklı olan, yıllar içinde ilçenin köylerini ve insanlarını yakından tanıyan Aslan, eğitimle bağını koparmayınca emekli olduktan sonra açtığı ofiste arzuhalcilik yaparak vatandaşların resmi işlemlerine yardımcı olmaya başladı. İlkokul mezunu olarak başladığı meslek yaşamında ortaokul ve liseyi dışarıdan tamamlayan Aslan, yıllar sonra üniversite hayalini gerçekleştirdi. Sınavda KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü'nü kazanan Aslan, gençlerle birlikte derslere girerek ön lisans diploması alıp, mezun oldu. Edindiği bilgi birikimiyle Türkiye'nin farklı şehirlerinden vekalet göndererek işlerini takip ettiren birçok kişiye hizmet veren Aslan, günlük yaşamında güçlü hafızasıyla ilçede tanınan bir isim haline geldi.

'İÇİMDE HEP OKUMA HİSSİ VAR'

Kamu kurumlarındaki tecrübesini akademik bilgiyle taçlandıran İsmail Aslan, "1973 yılında işe girdim o zamanlar ilkokul mezunuydum. 1975 yılında ortaokulu bitirdim. 1985 yılında okuyarak Ticaret Meslek Lisesi'ni bitirdim, orada memurdum. Okumayı çok seviyorum, okuyanları da çok seviyorum. İçimde hep okuma hissi var, 1987 yılında kadar Akçaabat Ticaret Meslek Lisesi'nde memur olarak çalıştım. 1987 yılında da Ticaret Lisesi saymanlığına atandım. Sayman olarak 1995 yılına kadar da çalıştım. Görevimi başarıyla yürüttüm. Akçaabat Çok Programlı Lisesi'nde tayinim çıktı, orada da 2 yıl çalıştım ve 1997 yılında emekli oldum. Akçaabat ilçesinin 76 köyünün muhtarını ve tüm köylerini tanıyan biriyim. Yıllarca, Akçaabat nüfus müdürlüğünde, özel idarede, tapu ve mal müdürlüğünde ve ilçe tarımına bağlı kurumlarda geçici olarak görev yaptım. 20 sene önce nikah memurluğu da yaptım. Kıydığım hiçbir nikah bu zamana dek boşanmaya dönmemiştir" diye konuştu.

'SAĞ KOLUM AVUKAT, SOL KOLUM MUHASEBECİDİR'

İsmail Aslan, eğitime olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade ederek, "Küçüklüğümden beri ölenleri, evlenenleri yazarım. Hobi olarak yapıyordum. Babamda muhtardı, ondan da etkilendim. Okumayı ve yazmayı çok seviyorum o yüzden de yıllardır arzuhalcilik yapıyorum. Emekli olduktan sonra arzuhalcilik ofisimi açtım. Vatandaşların vekalet vererek yapılacak olan işlerinin takip ederim. Almanya'da, Samsun'da, İstanbul'da yaşayanlar buraya gelmeyerek vekalet gönderir ben de bütün işlerini hallederim. Cüzi bir miktar alarak geçiniyorum. İşimi severek yapıyorum ve çok memnunun. Vatandaş önce 'Allah razı olsun' desin, sonra da paramı versin. Beni de herkes sever. Unutkanlığımda yok. Ailenin en yaşlısı benim. Havadan geçen aklı alır, beynime yerleştiririm. Sağ kolum avukat, sol kolum muhasebecidir. 40 senedir bu işi yapıyorum. Bilgi dağarcıklarım yüklü" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİLER BANA SINIFTA 'DEDE' DİYORDU'

Bir minibüste öğrenci indirimi istemesi üzerine yaşadığı diyalogu da anlatan Aslan, "KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksek Okulu'nu kazandım. Okula gittim, 61 öğrencinin içerisinde bizzat ben de sınıfta oturdum. Sınıfa girdiğimde öğrenciler, 'dede geldi' diyordu; herkes saygı duydu. Öğretmenlerimi seviyorum. Hepsinin dersini dinleyerek, yazarak not aldım. Mezun oldum diplomamı ve derecelerimi aldım. Gençlere, okumayı tavsiye ediyorum. Okumanın büyük faydası vardır. Bir gün minibüse bindim. Ücretimi verirken, dolmuşçuya 'bir öğrenci alır mısınız' dedim. O da 'Bu yaşta öğrenci olur mu?' diyerek karşılık verdi. Cüzdanımdan öğrenci kimlik kartımı gösterince, 'Hlal sana, kusura bakma' dedi. Ailem de okumuş olmamdan çok memnun oldu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

