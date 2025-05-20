8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri Programı Açıklandı

(BALIKESİR) - Bu yıl 23 ile 25 Mayıs 2025 tarihleri arasında sekizincisi gerçekleştirilecek Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri'nin programı belli oldu. Gün boyunca gezici konserler ve köşebaşı konserleriye renklenecek şenlik, 23 Mayıs Cuma günü saat 11.00'de Küçükköy Belediye hizmet binasının önünden kortej yürüyüşüyle başlayacak.

8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri'nin programı açıklandı. Küçükköy Camisi avlusundaki resmi açılış töreni ve yöresel halk oyunları gösterilerinin ardından konuklar stantları ziyaret edecek.

Ayvalık Belediyesi Alan Başkanlığı'nın düzenlediği söyleşi ve halk oyunları gösterilerinin ardından akşam saat 17.30'da Ağaçaltı Meydanı'nda Ayvalık Giritliler Derneği, Mübadele ve Rebetiko Korosu konserinde mübadele şarkıları seslendirilecek. Cuma gecesi saat 21.00'de Dicle Çakır ve Orkestrası konseri bahar şarkılarını konuklarla birlikte söyleyecek. Aynı saatlerde ise Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi, "Gökyüzü Gözlem Atölyesi" ilgiyle izlenebilecek.

24 Mayıs Cumartesi günü şenliğin ilk saatlerinde Küçükköy Cami avlusunda Zeytin Çekirdekleri'nin mini konseri ve ardından saat 14.00'te Boşnak Böreği Yapım Atölyesi'nde Ayvalık Kooperatifi tarafından sunum yapılacak.

Gamze Matracı konseri, saat 21.00'de

Akşam saatlerinde ise Küçükköy Halk Müziği Derneği, Ağaçaltı Meydanı'nda konser verecek. Yine akşam saatlerinde Sabancı Üniversitesi Yaratıcı ve Teknolojiler Atölyesi, "Çocuk Atölyesi" minik konuklara yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Şenliğin ikinci gününün gecesinde Ağaçaltı Meydanı'nın saat 21.00'de Gamze Matracı sevenleriyle buluşacak.

Sepet ve sabun yapımını öğrenmek isteyenler için sunumlar

Şenliğin son günü 25 Mayıs Pazar günü, Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri'nce, Küçükköy Cami Avlusundaki sepet yapımı atölyesine dileyenler katılabilecek, atölyenin başlama saati 14.00 olacak. Sepet yapımı atölyesinin ardından soğuk sabun yapım atölyesinin sunumu yapılacak.

8. Ayvalık Küçükköy Teferic Şenlikleri Ağaçaltı Meydanı'nındaki Modon konseriyle sona erecek.

"Şenlik ulusal bir buluşma haline geldi"

Küçükköy'ün tarihine, kültürüne ve ruhuna yakışır güzellikte bir buluşmanın heyecanı, coşkusunun bu yıl da hep birlikte yaşanacağını belirten ve herkesi şenliğe davet eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, Teferic Şenlikleri'nin artık sadece Küçükköy'ün değil, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların da gönlünde taht kuran büyük bir buluşma haline geldiğini söyledi.