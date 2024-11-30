8. İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başladı - Son Dakika
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8. İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başladı

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 8. İda Ultra Maratonu, Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünden başlayarak Balıkesir'in Edremit ilçesinde sona eriyor. 17 ülkeden bin 700 sporcunun katıldığı maraton, zorlu parkurlarda heyecan dolu anlar yaşatıyor.

30.11.2024 15:48
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(BALIKESİR) - Edremit Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı 8. İda Ultra Maratonu başladı. Çanakkale'nin Yeşilyurt köyünden başlayıp Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitecek yarışta, bin 700 sporcu Kazdağları'nda mücadele ediyor.

Türkiye'nin ilk ve tek kış maratonu olan ve Kazdağları'nda 8'incisi düzenlenen İda Ultra Maratonu başladı. 17 ülkeden bin 700 sporcunun Kazdağları'nda en zorlu etaplardan geçerek yarışacakları beş farklı parkur bulunuyor. Katılımcılar dağ yollarından, taşlık patikalardan, su geçişlerinden ilerleyerek; İda Ultra (110 km), İda Half Ultra (66 km), Run Zeus (36 km), Köy Koşusu (15 km) ve sekiz buçuk kilometrelik yarışlarda mücadele ediyor.

Yeşilyurt'tan başlayarak Adatepe'de son bulan 15 kilometrelik köy koşusu startını Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Edremit Belediye Başkan Vekili Muharrem Döğer ve meclis üyeleri verdi. Daha sonra Altınoluk'ta tamamlanan 36 kilometrelik Run Zeus koşusunda dereceye girenlere Başkan Vekili Muharrem Döğer, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri madalyalarını taktı.

Yarın yapılacak sekiz buçuk kilometrelik yarışın da tamamlanmasıyla, Güre'de ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 8. İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başladı - Son Dakika

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