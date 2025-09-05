8 kent için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika
8 kent için sağanak yağış uyarısı

8 kent için sağanak yağış uyarısı
05.09.2025 19:13
8 kent için sağanak yağış uyarısı
İçişleri Bakanlığı, yarın Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Açıklamada vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısı için sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

İçişleri Bakanlığı, gök gürültülü sağanak nedeniyle yarın 8 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen gök gürültülü sağanak sebebiyle 8 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

İŞTE YAĞIŞ BEKLENEN KENTLER

Açıklamada, yurdun kuzeybatı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Düzce çevreleri ile Bolu'nun batısında yerel kuvvetli olması beklendiği kaydedildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 kent için sağanak yağış uyarısı - Son Dakika

