Güncel

8. "İyilik Gemisi" Gazze'ye uğurlandı

8'incisi gönderilen yardım gemisindeki yaklaşık 3 bin tonluk 125 bin koli gıda, Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırılacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam:

"Türkiye Cumhuriyeti, tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı olmuştur"

AFAD Başkanı Okay Memiş:

"Gazze'ye suyla birlikte diğer insani yardımları ve gıdaları ulaştırmaya gayret ediyoruz"

MERSİN - Yaklaşık 3 bin ton gıda malzemesi taşıyan "İyilik Gemisi", Mersin Limanı'ndan Gazze'ye uğurlandı.

Türkiye, İsrail saldırılarının hedefi olan Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmaya devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 bin 960 tonluk 125 bin koli gıda desteğini Gazze'ye ulaştıracak 8'inci "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen yardımların önce Mısır'ın El-Ariş Limanı'na, ardından da tırlarla Refah Sınır Kapısı'ndan barınma, gıda, yakıt ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere pek çok insani yardım malzemesine ihtiyaç duyan Gazzelilere ulaştırılacağı bildirildi.

"Milletimiz karınca kararınca her türlü imkanını seferber etti"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Mersin Limanı'nda düzenlenen törende devlet olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır Gazze meselesine ve Filistin davasına büyük katkılar vermeye çaba gösterildiğini söyledi. Bugün de aynı şekilde bu çalışmaların artırılarak devam ettiğine işaret eden Çam, şöyle konuştu:

"Milletimiz karınca kararınca her türlü imkanını seferber etti. Bundan sonra da edecek. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinden gelen birikimiyle mazlumların ve mağdurların her zaman sığınağı olmuştur, kapısı olmuştur. Bugün için bir ateşkes gerçekleşmiş gözüküyor. Ancak yeryüzündeki bu dram çok büyük bir dram. 2,2 milyon insanın en az yarısından fazlası sokaklarda, plajlarda eğitim altyapısı, temizlik, hijyen, temiz suya ulaşım ve her türlü imkanın bittiği, açlığın başladığı bir ortamda Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bu imkanları seferber etmiş durumdayız. Öncelikli olarak ateşin durması gerekiyordu. Mübarek Ramazan ayında gecikmeli de olsa bu süreç başlamış oldu. Ama bundan sonraki süreçte esas sıkıntıların giderilmesinde büyük çabalar sarf edilmesi lazım. Bunu sadece Türkiye'nin yapması mümkün değil, yeterli değil. Bütün dünyanın seferber olması lazım."

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının çeşitli çalışmaları yerinden teminle yapmaya devam ettiğine dikkati çeken Çam, "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız da oradan gelecek talepler çerçevesinde burs imkanlarını arttırıp oradaki sıkışmış, eğitim imkanlarına ulaşamayan gençlerimizin eğitim alması noktasında katkılar vermeye devam edecek. ve inşallah AFAD'ın organizasyonuyla yapacağı çalışmalarla devletimiz çok daha büyük katkılar vermeye devam edecek" dedi.

"İnsani yardımın çok daha fazla olması için büyük çaba sarf ediyoruz"

AFAD Başkanı Okay Memiş ise, 8'incisi gönderilen yardım gemisinin organizasyonunu Vakıflar Genel Müdürlüğünün yaptığını söyledi. Gazze'ye bugüne kadar yapılan yardımlardan bahseden Memiş, "Bu zamana kadar toplam 39 bin 607 ton insani yardım malzemesi, bin 151 jeneratör, 214 ton hijyen malzemesi, 8 sahra hastanesi, 53 ambulans, 242 ton tıbbi malzeme, 2 UMKE aracı, giyecek, barınma malzemeleri ve özellikle içme suyu gönderdik. İçme suyunu hem Türkiye'den gönderiyoruz hem de Mısır Kızılayı ile yaptığımız anlaşmayla her hafta en az 5 ila 10 tırlık su anlaşması yaptık ve sürekli olarak El-Ariş'ten ve Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye suyla birlikte diğer insani yardımları ve gıdaları ulaştırmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Son aylara kadar Refah Sınır Kapısı'ndan sadece Türkiye'nin gönderdiği yardımlardan en az 10 ila 20 tır insani yardım malzemesinin Gazze'ye ulaştığını ancak sınır kapısında yapılan müdahaleden sonra bu rakamın biraz azaldığını vurgulayan Memiş, "Fakat bizim bütün diplomatik mücadelemiz bu konuda devam ediyor. Bu insani yardımın çok daha fazla olması için büyük çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bundan bir iki ay önce insani yardımların Gazze'ye ulaşması için Mısır hükümetiyle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Memiş, "Mısır Kızılayı, Türk Kızılay ve AFAD olarak Refah Sınır Kapısı'ndan 40 kilometre mesafedeki Mısır'ın El-Ariş liman kentinde bir lojistik depo oluşturduk. Bu giden insani yardımların tamamı o limanda toplanıyor ve lojistik depolarımızdan sonra Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırıyoruz. Bu konuda tabii ki Mısır devletinin de iş birliği çok önemli. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

"Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz"

Gazze'ye yardım malzemelerini ulaştırabilmek için sürekli bir çaba halinde olduklarını aktaran Memiş, bu kapsamda Ramallah'a ve Ürdün'e gittiklerini ifade etti. Memiş, "Ramazan ayında AFAD olarak 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra bütün vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, afetzedelerimizin ihtiyaçlarını nasıl gideriyorsak, gönül coğrafyamızdaki zor durumda olan, özellikle insanlık dışı maalesef katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizin de yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Gazze'den yaklaşık bin 500 Filistinlinin Türkiye'ye getirildiğini dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Onların tedavilerinin karşılanması maksadıyla tabii ki sağlıkla ilgili ihtiyaçları vardı. Sağlık Bakanlığımızla AFAD'ımız koordinasyonunda bütün ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediyoruz. Bu organizasyonların yapılarak, Gazze'deki insani yardımların tam manasına ulaşması için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu operasyonları yürütüyoruz."

"Bu gemiyi gönül coğrafyamıza gönderiyoruz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da, Ramazan ayı içinde anlamlı bir faaliyeti gerçekleştirmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Mersin Limanı'nın yıl boyunca ticari faaliyetlere konu olan binlerce gemiyi karşılayıp uğurladığını ifade eden Pehlivan, "Bunların içerisinde bugün olduğu gibi yardım gemilerinin gidişi ayrı bir önem ve değer taşıyor. Çünkü bu 8. İyilik Gemisi'nin içerisinde insanımızın, vatandaşlarımızın, hayırseverlerimizin yardımları ve bunun yanında da duaları, iyi dilekleri var. Bu gemiyi gönül coğrafyamıza gönderiyoruz. Bu gemiyi Gazze'ye gönderiyoruz. Böyle anlamlı bir etkinliğe Mersin olarak da limanımız vasıtasıyla ev sahipliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi.

İsrail saldırılarının hedefinde olan Gazze Şeridi'ndeki siviller için hazırlanan 125 bin gıda kolisi yüklü "Sardes" adlı gemi, duaların ardından yola çıktı.

"Bölgeye insani yardim taşıyan 13 uçak ve 7 gemi gönderildi"

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, AFAD ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle bölgeye bugüne kadar insani yardim taşıyan 13 uçak ve 7 gemi gönderildi. Gemi seferleri, hava köprüsü, yerelden temin ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı işbirliğiyle gönderilen insani yardım malzemelerinin toplamı 39 bin 607 tona ulaştı. Ayrıca Gazze'deki sivillerin su ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar kapsamında Mısır Kızılayı işbirliğiyle Mısır'dan şişelenmiş su tedarik edilmesi projesi hayata geçirildi. Böylece her hafta 5 tırdan oluşan sevkiyatla toplam bin 126 ton su Gazzelilere ulaştırıldı.

(VEG-FKE-CC-Y)