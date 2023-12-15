 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

Bursa'da bir apartmanda yaşanan olayda, Selim Bulut isimli 8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı
15.12.2023 - 12:32,  Güncelleme: 12:33
Abone Ol

BURSA'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, binada ailesi ile oturan Selim Bulut (8) kurtardı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Bulut ailesi, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca kurtarmak için harekete geçti. Ancak havalandırma boşluğuna çıkılan pencere dar olduğu için aile, başarılı olamadı. Bunun üzerine Bulut ailesinin oğlu Selim, 'Pencereden geçip, kediyi kurtarayım' dedi ancak ailesi izin vermedi. Fakat Selim'in ısrarı sonrası aile kabul etti. Küçük Selim, havalandırma boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnegöl, kedi, Kurtarma, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika


12:54
İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50
Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48
Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52
Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51
Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45
İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41
Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35
Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım

Son Dakika
12:54 İsrail polisi, Mescidi Aksa'da bir basın mensubunu öldüresiye dövdü
12:50 Merkez'in enflasyon tahminiyle hesap değişti! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı
12:48 Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı
11:52 Amerika'da baba ve kızı, balık avlarken 150 yıllık gemi enkazı keşfetti
11:51 Altının gram fiyatı 1.904 liradan işlem görüyor
11:45 İstanbul'da ekmeğin gramajı artırıldı
11:41 Sokak köpekleri, devlet hastanesini mesken tuttu
11:35 Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Kilolu olduğum dönemde sütyen reklamı teklifi aldım
11:28 Bomba kulis! Büyük Birlik Partisi, yerel seçimde AK Parti'ye 30 büyükşehirde destek verecek
11:24 Avukat Buket Tekışık'ın lüks araçlarıyla ilgili savunması kafa karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 13:14:42. #1.11#
SON DAKİKA: 8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement