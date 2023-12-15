8 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

BURSA'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, binada ailesi ile oturan Selim Bulut (8) kurtardı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Bulut ailesi, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca kurtarmak için harekete geçti. Ancak havalandırma boşluğuna çıkılan pencere dar olduğu için aile, başarılı olamadı. Bunun üzerine Bulut ailesinin oğlu Selim, 'Pencereden geçip, kediyi kurtarayım' dedi ancak ailesi izin vermedi. Fakat Selim'in ısrarı sonrası aile kabul etti. Küçük Selim, havalandırma boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)