81 İl\'de Orman Temizliği Etkinliği

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Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı başlatılan "Ormanlar için El Ele" etkinliği Bursa, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Balıkesir ve Bilecik'te de düzenlendi.

Bursa'da yaklaşık 150 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları bir araya gelerek Cumalıkızık'ta bulunan ormanlık alanlarda çöpleri topladı.

Etkinliğe, Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Bursa Gençlik Hizmetleri Müdürü Mürsel Kaya ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan katıldı.

Balıkesir

Balıkesir'de yaklaşık 350 kişiden oluşan gönüllü gençler ve kurum çalışanları Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanları çöplerden arındırdı.

Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da etkinliğe destek verdi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Çınarlı köyünde de orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Çınarlı köyü Dardanos sapağında toplanan katılımcılara orman temizliğinde kullanmaları amacıyla eldiven ve poşet dağıtıldı.

Yapılan anonsun ardından çevre temizliğine başlayan katılımcılar, belirlenen güzergahtaki cam ve plastik atıkları ayrı ayrı poşetlere topladı.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Abdül Kadir Duran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Milli Eğitim Müdürü Mine Hayta, İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler, akademisyenler, öğretmenler, üniversite ve ilköğretim öğrencileri katıldı.

Kütahya

Kütahya'da Hacıazizler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yapılan temizlik etkinliğine, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, gazetecilere, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek ve ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Etkinliğin örnek oluşturması bakımından önemli olduğunu belirten Küçük, "Çevre orman temizleme çalışmalarını sürekli hale getirmek istiyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de çevre temizliğine katkı sunduklarını için mutlu olduklarını ifade etti.

Bilecik

Bilecik'te Pelitözü Gölpark'ta, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Yeşer Karabulut, Orman İşletme Müdürü Onur Vahdettin Karabulut, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ile personeli, Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrenciler, Gençlik Merkezi ve vatandaşlar, çöp poşetleriyle çevre temizliği yaptı.

Karabulut, ormanların korunması ve doğa bilincinin artırılması amacıyla düzenledikleri etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yalova

Yalova'da Termal ilçesi Gökçe Tepe bölgesinde düzenlenen etkinliğe, yurtlarda kalan öğrenciler ile gönüllü gençler katıldı.

Etkinliğe katılan öğrenci ve gönüllüler, ormanda topladıkları çöpleri belirlenen alana getirerek belediyeye ait çöp kamyonlarına teslim etti.