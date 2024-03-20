85 yaşındaki kadın, biriktirdiği parayı Gazze için bağışladı - Son Dakika
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85 yaşındaki kadın, biriktirdiği parayı Gazze için bağışladı

85 yaşındaki kadın, biriktirdiği parayı Gazze için bağışladı

Siirt'te yaşayan 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği kefen parasını İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı. Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı Kahramanmaraş merkezli depremzedelere bağışlamıştı.

20.03.2024 16:05
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Siirt'te 85 yaşındaki Hadice Yüksek, biriktirdiği "kefen parasını", İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze için bağışladı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte ikamet eden Yüksek, "kefen parası" için biriktirdiği 10 bin lirayı Filistinlilere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

İl Müftülüğünü ziyaret eden Yüksek, parayı İl Müftüsü Şakir Pinal ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İl Temsilcisi Ferhat Göztok'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, örnek davranışından dolayı Yüksek'i tebrik ederek, "Rabb'imiz, niyetini kabul buyursun. Ahirette karşılığını kat kat versin." ifadelerini kullandı.

???????Hadice Yüksek, geçen yıl da biriktirdiği parayı 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışlamıştı.

Kaynak: AA

Türkiye, İsrail, Siirt, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

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