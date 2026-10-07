870 personelin katıldığı NUSRET-2026 tatbikatı İzmir ve Karadeniz Ereğli'de başladı - Son Dakika
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870 personelin katıldığı NUSRET-2026 tatbikatı İzmir ve Karadeniz Ereğli'de başladı

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870 personelin katıldığı NUSRET-2026 tatbikatı İzmir ve Karadeniz Ereğli\'de başladı
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Türkiye ev sahipliğinde 6-16 Ekim 2026 tarihlerinde İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de düzenlenen NUSRET-2026 Davet Tatbikatı başladı. Tatbikata 24 ülkeden 7 gemi, 59 EOD tim personeli ve 30 misafir gözlemci katılıyor; toplam 870 personel görev alacak.

TÜRKİYE ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla 06-16 Ekim 2026 tarihleri arasında İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de icra edilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı başladı.

İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli'de icra edilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı başladı. Milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) unsurlarının katıldığı, 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerin iştirak edeceği tatbikatın basın brifingi Alsancak Limanı'na demirleyen TCG SALİHREİS gemisinde gerçekleştirildi. Brifinge, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral M. Baybars Küçükatay, Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, Ege Deniz Bölge Komutanı Deniz Albay Tolga Ağra, 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru Deniz Albay Kürşat Kurnaz, TCG SALİHREİS Komutanı Deniz Kurmay Albay Erhan Akargöl, Türk ve yabancı askeri personel katıldı.

Mayın Filosu Komutanı Tuğamiral Osman Çevik, basın brifinginde, "Katılan birlik/komutanlıkların mayın harbi planlama, icra ve kıymetlendirme konularında eğitimini sağlamak, Türk Deniz Kuvvetleri ile dost ve müttefik ülke Deniz Kuvvetleri arasında karşılıklı iş birliğini ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla her yıl icra edilen mayın harbine yönelik önemli ve kapsamlı bir davet tatbikatıdır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edilecek NUSRET-2026 Davet Tatbikatı'nın Güney Deniz Saha Komutanlığı tarafından planlandığını aktaran Tuğamiral Çevik, "Tatbikat, Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir" dedi.

'24 ÜLKEDEN 30 MİSAFİR GÖZLEMCİ KATILIYOR'

Tuğamiral Çevik, "Tatbikatı Türkiye'den Mayın Filosu Komutanı emrinde 1'inci Arama Tarama Filotillası Komodoru ve 2'nci Amfibi Gemiler Filotillası Komodoru, 1 firkateyn, 1 tank çıkarma gemisi, 1 korvet, 1 karakol gemisi, 7 mayın avlama gemisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 Sahil Güvenlik botu olmak üzere 13 yüzer unsur ile 2 helikopter, 1 insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 görev uçuşu F-16 ve çok sığ suda MKT harekatı kapsamında 1 su altı savunma timi, 1 hafif otonom su altı aracı timi olmak üzere toplam 870 personel iştirak edecektir. Ayrıca davet tatbikatı olarak icra edilen NUSRET 2026'da dost ve müttefik birçok unsur ve gözlemciye ev sahipliği yapılmaktadır. Tatbikata NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Grubu-2'den Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Yunanistan deniz kuvvetlerine bağlı 4 mayın avlama ve 1 lojistik destek gemisi İzmir Körfezi'nde iştirak edecektir. Karadeniz'de sürüklenen mayın tehdidine karşı Türkiye önderliğinde Bulgaristan ve Romanya tarafından 2 Temmuz 2024 tarihinde Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu kurulmuştur ve faaliyetlerine başlamıştır. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu da NUSRET Davet Tatbikatı'na bir komuta kontrol gemisi ve 3 mayın avlama gemisi ile Karadeniz Ereğli'ye istinaden iştirak edecektir. Mayın gemileri haricinde ABD, Belçika, Hollanda, Kuveyt, Romanya ve Umman Deniz Kuvvetleri'ne ait 6 sualtı savunma timi tarafından İzmir Ilıksu sahilinde Çok Sığ Sularda Mayın Avlama Harekatı icra edilecektir. Bu kapsamda 24 ülkeden 7 gemi, 59 EOD tim personeli ve 30 misafir gözlemci tatbikata iştirak etmektedir" diye konuştu.

TATBİKAT 3 SAFHA OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tuğamiral Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tatbikat, TCG Salihreis sancak gemisinde teşkil edilecek Mayın Harbi Harekat Merkezi aracılığı ile Mayın Filosu Komutanlığınca sevk ve idare edilecektir. İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edilecek tatbikat, mayın döküş, mayın karşı tedbirleri ve liman ziyaretlerini içeren 3 safha olarak planlanmıştır. Birinci safhada; kuvvet entegrasyonu, liman eğitimleri ve Mayın Döküş Harekatı (MD) icra edilecek, İkinci safhada; Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Harekatı, denizde nizam halinde fotoğraf çekimi ve Seçkin Gözlemci Günü faaliyeti icra edilecek, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı kapsamında; dökülen mayınlar mayın avlama gemileri tarafından sonarları ile tespit edilecek, tespit edilen mayınlar, Mayın Harbi Dalgıçları ve Otonom Sualtı Araçları tarafından teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Safha süresince 10 metreye kadar olan çok sığ sulardaki mayınlar da SAS Komandoları ve İnsansız Otonom Sualtı Araçları (AUV) tarafından tespit ve teşhis edilerek etkisiz hale getirilecek. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı'nın yanı sıra gemilerimize önemli bir tehdit teşkil eden asimetrik unsurlara ve hava hedeflerine karşı kuvvet koruma eğitimleri de icra edilecektir. Üçüncü safhada icra edilecek tatbikat sonu değerlendirmesi ile İzmir ve Karadeniz Ereğli liman ziyaretleri hitamında 16 Ekim 2026 tarihinde tatbikat sona erecektir."

Brifingin ardından Alsancak Limanı'nda ASELSAN, HAVELSAN başta olmak üzere toplamda 16 savunma sanayi firması açılan sergide ürünlerini sergiledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 870 personelin katıldığı NUSRET-2026 tatbikatı İzmir ve Karadeniz Ereğli'de başladı - Son Dakika
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