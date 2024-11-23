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9. Antalya Edebiyat Günleri Başladı

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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Antalya Edebiyat Günleri ödül töreninde sanata merkez inşası çağrısında bulundu. Ödüller, gün boyunca edebiyat dünyasında önemli eserlere verildi.

23.11.2024 11:53  Güncelleme: 12:06
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(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 9. Antalya Edebiyat Günleri ödül töreninde, "Sanat için merkez inşa etme konusunda herkesi göreve ve yardıma davet ediyorum. Çünkü bu olmadan diğer kaostan bir demokrasi asla çıkmıyor" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği 9. Antalya Edebiyat Günleri, ödül gecesi ile başladı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gecede En İyi Öykü Kitabı ödülü "Ne Yeni Ne Başka" adlı eseriyle Ayşen Işık'a, En İyi İlk Öykü Kitabı ödülü "Kıran Yeli" adlı eseriyle Gülser Kut Arat'a ve Onur Ödülü ise kadın edebiyatının öncülerinden Ayla Kutlu'ya takdim edildi.

Gecede konuşma yapan Başkan Uysal, "iyi kitapların çok az satıldığı bir dönemde" başlattıklarını söylediği Antalya Edebiyat Günlerinin 9'uncu yılına girmesinin önemine vurgu yaptı. Uysal, bunu bir tip 'direniş'e benzetti.

Türkiye'nin kültür ve sanat alanında yeni bir merkez inşasının arifesinde olduğunu aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Benim sadece çağrım şu. İnsandan yana, bilimsel, düzgün, akli, samimi, sahici, otantik, kişilikli, kimlikli bir sanat için merkez inşa etme konusunda herkesi göreve ve yardıma davet ediyorum. Çünkü bu olmadan diğer kaostan bir demokrasi asla çıkmıyor. Doğrunun, güzelin bir merkezinin inşası önümüzdeki süreçte mutlaka sanatta ve kültürde de toplumların, ülkelerin gündeminde olacak diye düşünüyorum."

Gecede onur ödülü alan Ayla Kutlu, "Yazarlık çok zor bir iştir gerçekten ama Türk kadını güçlüdür, nihayetinde bir aslan, bir kaplandır" dedi. En İyi Öykü Kitabı ödülünün sahibi Ayşen Işık, "Edebiyat bize yoldaşlık ediyor. Acılarımızı, kederimizi belki kurtaramıyoruz ama. Minnettarım. Öykü kitabıma verilen bu ödül benim için çok kıymetli. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yaptığı bu etkinlikler, eminim burada bir sürü kişinin hayatlarında fark yaratacak" diye konuştu.

Gülser Kut Arat ise aldığı En İyi İlk Öykü Kitabı Ödülü'ne ilişkin "Ben bu ödülü daha iyi, daha güzel, daha insanca bir yaşama inanan ve bu uğurda kendini feda eden devrimin çocuklarına ve unutamadığım arkadaşlarıma gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

9. Antalya Edebiyat Günleri Başladı
Kaynak: ANKA

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