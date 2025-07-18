9 Aylık Bebek Araçta Mahsur Kaldı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde mahsur kalan 9 aylık Alpaslan A., çağrılan çilingirin kapıyı açması ile kurtarıldı.

Olay, Kazımiye Mahallesi Bahçelievler 3. Aralık Sokak'ta meydana geldi. E.A., 9 aylık bebeği Alpaslan A.'yı park halindeki otomobilinde bırakarak alışveriş yapmak için markete girdi. Kapıları kilitlenen araçta mahsur kalan bebeği görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bebeği kurtarmak için çalışma başlatırken, bu sırada E.A. aracın yanına geldi. E.A. anahtarı araç içerisinde unuttuğunu söyledi. Bunun üzerine çilingir çağrıldı. 40 dakika sonra gelen çilingir tarafından kapı açıldı. Kurtarılan ve ambulansta kontrolleri yapılan bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.