9 Suç Örgütü Çökertildi, 76 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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9 Suç Örgütü Çökertildi, 76 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı, jandarma operasyonlarıyla 9 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

29.01.2025 09:16
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada jandarma ekiplerince düzenlenen "Hücre" operasyonlarında 9 organize suç örgütünün çökertildiğini, 76 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son bir haftada jandarma tarafından düzenlenen "Hücre" operasyonlarında, İstanbul, İzmir, Antalya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Aksaray, Hatay, Tunceli'de olmak üzere 9 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyonlarda 76 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini veren Yerlikaya, ruhsatsız 10 tabanca, 5 av tüfeği ve çok sayıda çek ve tapu senedi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve banka kartı ele geçirildiğini kaydetti.

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı, tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, futbol ve diğer spor müsabaka oyunlarında bahis oynatmak, göçmen kaçakçılığı, sınai mülkiyet kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Yerlikaya, adliyeye sevk edilenlerden 50'sinin tutuklandığını, 25'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, 1 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi kendini hukukun üstünde gören, suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız. Bu doğrultuda, ülkemizin her köşesinde sürdürdüğümüz operasyonlarımız kesintisiz şekilde devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 9 Suç Örgütü Çökertildi, 76 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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