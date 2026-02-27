9 Yaşındaki Çocuğa Şiddet İddiası - Son Dakika
9 Yaşındaki Çocuğa Şiddet İddiası

27.02.2026 12:20
Kayseri'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı M.E.T.'nin annesi, ağır ceza talep etti.

KAYSERİ'de üvey babası F.G.'nin şiddet uyguladığı 9 yaşındaki M.E.T.'nin annesi Şerife G., yaşananları DHA'ya anlattı. Şerife G. "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.G., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi. Anne Şerife G., ikinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına aldı. Üvey baba F.G.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet sonrası üvey baba F.G. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Öte yandan üvey baba F.G.'nin, M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. DHA'nın ulaştığı görüntülerde; F.G'nin, çocuğa şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.

'BANA KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ'

Şerife G., görüntülerin yayınlanması sonrası ilk kez DHA'ya konuştu. Eşi F.G. ile 3 yıllık evli olduğunu söyleyen Şerife G., "Eşim, 2'nci evliliğimden olan çocuğuma 3'üncü defa şiddet uyguladı. Ben ilkinde bir şey yapamadım. Nasıl bir şiddet uygulandığını görmediğim için sessiz kaldım. İkincisinde de videoya çektik. Kendisini ikaz ettim. 'Bir daha sakın benim çocuğuma kesinlikle dokunmuyorsun' dedim. 'Çocuğumun herhangi bir yerinde bir morluk görürsem seni şikayet eder, evden uzaklaştırırım. Gereken ceza neyse o cezayı çekmek zorundasın' dedim. Bana, 'Yolun açık, git, istediğin yere başvur. Bana kimse bir şey yapamaz' dedi. En son 9 Şubat'ta sabah eve geldi. 11.50'de ben işe gittim. İşe gitmeden önce örtüleri silkelemiştim. Camdan silkelerken, onun kremi ve bir iki parça kişisel eşyaları varmış. Onları görmedim. Sonra işe gittim. Ben gittikten sonra camdan bakmış. Eşyalarını dışarıda görünce bana sormadan, öğrenmeden çocuğu çağırmış. Camdan bakıp, 'Bu eşyaları sen mi attın?' demiş. Çocuk kanepeden ineceği sırada yakasından tutup iteklemiş. Beli sehpaya gelmiş" diye konuştu.

'SIRTI SİMSİYAHTI'

Şerife G., "Çocuğumu banyoya soktum. Tam sıcak suyu açacağım zaman sırtı simsiyahtı. 'Oğlum ne oldu' diyorum; bir şey söylemiyor. Çünkü çocuğu sürekli tehdit ediyormuş. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. Sağ olsunlar, hemen geldiler. Tam polisler gelince eşim kaçıp gitti. Ondan sonra şikayetlerimde bulundum. Uzaklaştırma kararı verildi. Bundan sonra çocuğumun düzgün bir şekilde eğitim almasını istiyorum. Çalışıyorum. Evim kira. Faturalarım olacak. İhtiyaçlar olacak. Yetiremeyeceğimi biliyorum. Yardım istiyorum. 'Dayaklar, şiddetler, bu konularda en ufak sana yaptığım bir şeyi annene söylersen sana 2 posta dayak atacağım' demiş" diye konuştu. Şikayeti üzerine eşi hakkında şiddet suçundan dava açıldığını belirten Şerife G., "Türk adaletinden şunu rica ediyorum; eşimin, çocuğuma yaptığı şiddetten dolayı en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Baba, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
