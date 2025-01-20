KUDÜS, 20 Ocak (Xinhua) -- Kudüs yakınlarındaki Ofer İsrail Askeri Hapishanesi'nin önünde bekleyen tutuklu nakil otobüsleri, 19 Ocak 2025.
İsrail Cezaevi İdaresi tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkes anlaşması çerçevesinde 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı duyuruldu. (Fotoğraf: Jamal Awad/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › 90 Filistinli Tutuklu Serbest Bırakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?