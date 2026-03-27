93 Yıl Aradan Sonra Yarım Osman Yeniden

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapan Bademler Köy Tiyatrosu, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında sahnelenen 'Yarım Osman' adlı oyunu, 93 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bademler Mahallesi, köy statüsünden mahalleye dönüşmesine rağmen tiyatro geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. Mahalle sakinleri, gündüz tarla, sera ve hayvan bakımıyla ilgilenirken; akşam saatlerinde Bademler Köy Tiyatrosu'nda bir araya gelip, her yıl yeni bir oyun hazırlıyor. Geçmişte köy meydanında sahnelenerek Bademler'de tiyatro kültürünün temelini oluşturan ve 1933 yılında Aka Gündüz tarafından kaleme alınan 'Yarım Osman' adlı eser, 93 yıl sonra yeniden sahneye taşınacak. Oyunun prömiyeri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Gösterimler, 28-31 Mart ile 3-4 ve 10-11 Nisan tarihlerinde devam edecek.

'BU KÖYDE TİYATRO OYNAMAK BİR GELENEK'

Bademler Mahallesi Muhtarı Alibey Şen, "Bademler Mahallesi olmamıza rağmen hayat görüşümüz, yaşam tarzımız hala köy şeklinde olduğu için 'Bademler Köyü' demeye devam ediyoruz. Bademler, tiyatrosuyla tanınan bir köydür. Bu yıl yine Dünya Tiyatroları Günü'nde 27 Mart'ta kapılarımızı bütün tiyatro sevenlere açıyoruz. Bademler köyünde tiyatro oynamak bir gelenektir. Badem köyünde tiyatro sevgisi 1932-1933 yılından bugüne kadar gelir" dedi.

'GÜNDÜZ TARLADA, GECE SAHNEDEYİZ'

Köy halkının gündüzleri üretimle meşgul olduğunu belirten Şen, "Akşam olduğunda, 'Bir tiyatro oynamamız lazım' deyip tiyatroda buluşuyoruz. Köyümüzde kasım ayı sonu, aralık ayı başında 'Bu yıl tiyatroda görev almak isteyen vatandaşlarımız tiyatro binamıza gelsin' diye anons yapılır. Biz de tiyatro binamızda buluşuruz. Kaç kişi geldiyse, herkese bir görev vermek şartıyla çalışmaya başlarız. Müsait olan herkes taşın altına elini koyar ve görev almaya gelir. Bademler'de tiyatro sevdasıyla yola çıkarız. Tiyatromuzda ister ses düzeni, ışık, suflör, yönetmen olsun ister temizlikçi ya da oyuncu hiç fark etmez. Yeter ki bu sahne tozunu yutalım ve bu sahnede görev alalım. Bu yılın ilk gösterimini 93 yıl önce oynanan bir oyun ile yapmak bizim için büyük bir gurur. Onun heyecanını yaşarken duygularımızı anlatmak zor" diye konuştu.

'BİR MİRASI SAHİPLENİYORUZ'

Bademler köyü sakinlerinden mali müşavir Zeynep Ertaş Bilginç ise "Bu köyün bir parçası olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Tiyatro sadece bir sanat dalı olarak değil, aynı zamanda bir araya gelmenin, birlikte üretmenin ve birbirimizi daha iyi anlamanın bir yolu olarak çok şey katıyor. Günlük hayatın yoğunluğu içinde belki hiç fark etmediğimiz yönlerimizi sahnede keşfediyoruz. Bademler'de hemen herkesin tiyatroya bir şekilde dahil olması çok kıymetli. Bu durum, köyde güçlü bir dayanışma ve ortak kültür oluşturuyor. Herkesin bir rolünün olması, aslında 'birlikte var olma' duygusunu güçlendiriyor. 93 yıl sonra bir oyunu yeniden sahnelemek, gerçekten çok özel bir duygu. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurduğumuzu hissediyorum. Sanki o yılların ruhunu yeniden yaşatıyor, atalarımızın bıraktığı bir mirası sahipleniyoruz. Bu hem gurur verici hem de sorumluluk hissettiren bir süreç. Bu tür kültürel değerlerin yaşatılması çok önemli. Biz sadece bir oyun sahnelemiyoruz; aslında bir geleneği, bir ruhu geleceğe taşıyoruz. Umarım bu kültür uzun yıllar boyunca devam eder ve daha çok insana ilham olur" ifadelerini kullandı.