93 Yıl Aradan Sonra Yarım Osman Yeniden

Üye Girişi
Son Dakika Logo

27.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bademler Köy Tiyatrosu, 'Yarım Osman' oyununu 27 Mart'ta sahneleyecek, köy tiyatrosu geleneği devam ediyor.

İZMİR'in Urla ilçesine bağlı Bademler Mahallesi'nde, Türkiye'nin ilk köy tiyatrosuna ev sahipliği yapan Bademler Köy Tiyatrosu, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında sahnelenen 'Yarım Osman' adlı oyunu, 93 yıl aradan sonra yeniden tiyatroseverlerle buluşturacak.

Bademler Mahallesi, köy statüsünden mahalleye dönüşmesine rağmen tiyatro geleneğini yaşatmayı sürdürüyor. Mahalle sakinleri, gündüz tarla, sera ve hayvan bakımıyla ilgilenirken; akşam saatlerinde Bademler Köy Tiyatrosu'nda bir araya gelip, her yıl yeni bir oyun hazırlıyor. Geçmişte köy meydanında sahnelenerek Bademler'de tiyatro kültürünün temelini oluşturan ve 1933 yılında Aka Gündüz tarafından kaleme alınan 'Yarım Osman' adlı eser, 93 yıl sonra yeniden sahneye taşınacak. Oyunun prömiyeri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Gösterimler, 28-31 Mart ile 3-4 ve 10-11 Nisan tarihlerinde devam edecek.

'BU KÖYDE TİYATRO OYNAMAK BİR GELENEK'

Bademler Mahallesi Muhtarı Alibey Şen, "Bademler Mahallesi olmamıza rağmen hayat görüşümüz, yaşam tarzımız hala köy şeklinde olduğu için 'Bademler Köyü' demeye devam ediyoruz. Bademler, tiyatrosuyla tanınan bir köydür. Bu yıl yine Dünya Tiyatroları Günü'nde 27 Mart'ta kapılarımızı bütün tiyatro sevenlere açıyoruz. Bademler köyünde tiyatro oynamak bir gelenektir. Badem köyünde tiyatro sevgisi 1932-1933 yılından bugüne kadar gelir" dedi.

'GÜNDÜZ TARLADA, GECE SAHNEDEYİZ'

Köy halkının gündüzleri üretimle meşgul olduğunu belirten Şen, "Akşam olduğunda, 'Bir tiyatro oynamamız lazım' deyip tiyatroda buluşuyoruz. Köyümüzde kasım ayı sonu, aralık ayı başında 'Bu yıl tiyatroda görev almak isteyen vatandaşlarımız tiyatro binamıza gelsin' diye anons yapılır. Biz de tiyatro binamızda buluşuruz. Kaç kişi geldiyse, herkese bir görev vermek şartıyla çalışmaya başlarız. Müsait olan herkes taşın altına elini koyar ve görev almaya gelir. Bademler'de tiyatro sevdasıyla yola çıkarız. Tiyatromuzda ister ses düzeni, ışık, suflör, yönetmen olsun ister temizlikçi ya da oyuncu hiç fark etmez. Yeter ki bu sahne tozunu yutalım ve bu sahnede görev alalım. Bu yılın ilk gösterimini 93 yıl önce oynanan bir oyun ile yapmak bizim için büyük bir gurur. Onun heyecanını yaşarken duygularımızı anlatmak zor" diye konuştu.

'BİR MİRASI SAHİPLENİYORUZ'

Bademler köyü sakinlerinden mali müşavir Zeynep Ertaş Bilginç ise "Bu köyün bir parçası olmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Tiyatro sadece bir sanat dalı olarak değil, aynı zamanda bir araya gelmenin, birlikte üretmenin ve birbirimizi daha iyi anlamanın bir yolu olarak çok şey katıyor. Günlük hayatın yoğunluğu içinde belki hiç fark etmediğimiz yönlerimizi sahnede keşfediyoruz. Bademler'de hemen herkesin tiyatroya bir şekilde dahil olması çok kıymetli. Bu durum, köyde güçlü bir dayanışma ve ortak kültür oluşturuyor. Herkesin bir rolünün olması, aslında 'birlikte var olma' duygusunu güçlendiriyor. 93 yıl sonra bir oyunu yeniden sahnelemek, gerçekten çok özel bir duygu. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurduğumuzu hissediyorum. Sanki o yılların ruhunu yeniden yaşatıyor, atalarımızın bıraktığı bir mirası sahipleniyoruz. Bu hem gurur verici hem de sorumluluk hissettiren bir süreç. Bu tür kültürel değerlerin yaşatılması çok önemli. Biz sadece bir oyun sahnelemiyoruz; aslında bir geleneği, bir ruhu geleceğe taşıyoruz. Umarım bu kültür uzun yıllar boyunca devam eder ve daha çok insana ilham olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Türkiye, 27 Mart, Kültür, Güncel, Sanat, Urla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu İran’ın kamikaze İHA sesiyle arkadaşlarını böyle korkuttu
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Merih Demiral’dan bomba “Ölürüm Türkiyem“ performansı Merih Demiral'dan bomba "Ölürüm Türkiyem" performansı
AK Parti genç işsizler için harekete geçti Yasal düzenleme geliyor AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Fabrika yaktıran İsrail gerçeği 20 yıl hapsi isteniyor Fabrika yaktıran İsrail gerçeği! 20 yıl hapsi isteniyor
Görüşmeye damga vuran görüntü Lukaşenko, Kim’e taarruz tüfeği hediye etti Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

11:18
Trump bu yüzden mi barış istiyor Kayıplar tek tek listelendi
Trump bu yüzden mi barış istiyor? Kayıplar tek tek listelendi
11:16
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
Günler sonra ortaya çıktı: İşte Ali Hamaney’in öldürülmeden birkaç dakika önceki görüntüsü
11:06
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın son hali 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi
10:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
10:44
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan’ın imam babasından ilk sözler
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler
10:32
Başrolde polis memuru var: Siirt’te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
Başrolde polis memuru var: Siirt'te çekilen görüntü Türkiye gündemine oturdu
10:17
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
İki meslek grubuna daha toplu ulaşım ücretsiz
10:00
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Bir ilimiz bu vahşetle çalkalanıyor: Gece yarısı iki kardeşi katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 11:42:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.