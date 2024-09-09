95 Yaşındaki Kore Gazisi Unutmadı

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Gaziantep'te yaşayan 95 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Özyapı, savaşta kaybettiği 14 silah arkadaşını unutamıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının dördüncü bölümünde, 95 yaşındaki gazi Mehmet Özyapı'nın anılarına yer verildi.

Kore Savaşı'na gönderilen Türk birliğinde çavuş olarak yer alan ve Gaziantep'te yaşayan 4 Kore gazisinden biri olan Özyapı, gazilik madalyasını gururla taşıyor.

Erzurum'da askerlik yaptığı dönemde 1952 yılında Kore'ye arkadaşlarıyla gönüllü olarak giden ve birlikte gittiği 14 silah arkadaşını cephede kaybeden Özyapı, aradan yıllar geçse de omuz omuza savaştığı arkadaşlarının acısını unutamıyor.

İzmir Limanı'ndan Kore'ye giden ve 1 yıl cephede kalan Özyapı, AA muhabirine, Kore'de Türk askerinin büyük fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının olduğunu söyledi.

Gemiyle 31 gün yolculuk yaptıklarını belirten Özyapı, yaklaşık 1 ay kadar da Kore topraklarını gezerek düşmanın nereden gelebileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Özyapı, 12 ay boyunca savaş bölgesinde kaldığını ve bu süre zarfında kendisinin genellikle uçaksavar silahı kullandığını anlatarak, tezkere almaya yakın bir dönemde düşmanın yaptığı baskında arkadaşlarının şehit olduğunu kaydetti.

Düşmanın sayı olarak çok fazla geldiğini ama kendilerinin cesurca savaştığını, cephede 48 saat boyunca mücadele ettiklerini dile getiren Özyapı, şöyle konuştu:

"Artık biz tezkere alıp diğer kafile gelecekti o dönem baskın yaptılar. Sayı olarak da bizden fazlalardı. Geceli, gündüzlü tam 48 saat sürdü. Yemek dahi yiyemezsin, suyun zor ulaşır. 120'lik havan topu ile vurdular mevzi paramparça oldu. Çevreme baktım, bizim ekipteki 14 kişiden kimse kalmamış, ateş eden dahi yoktu. Bir taraftan inilti sesi geliyor, baktım bizim Kadir çavuş. Arkadan düşman geliyormuş hiç görmüyorum. Kadir çavuşu kaldırmaya çalışırken bana 'Ben bittim, sen git git' dedi, eliyle işaret etti. Kimse kalmayınca ben tugaya dönmek zorunda kaldım. Arkadaşlarımın hiç birisi kalmadı."

Özyapı, savaşta birçok devletin bulunduğunu ancak Türk askerinin orada cesaretiyle öne çıktığını belirtti.

"Amerikalılar bizi takdir etti"

Cephede ABD askerleri baskına uğradığında onlara yardıma gittiklerini anlatan Özyapı, şunları söyledi:

"Amerikalıların mevzilerine düşman hücum etmiş, orada bizim 10 misli askerleri var onları çağırmamışlar bizi çağırıyorlar. Bizim korkmayacağımızı, göğüs göğse çarpışacağımızı biliyorlar o yüzden bizi çağırıyorlar. Tugay komutanımız bir emir verdi, gittik, ulaştık bunlara. Düşman derenin içine inmiş, bunları epey öldürmüş. Amerikalılar tankla bunların içine girmişler ama sonra tankları bırakıp gitmişler. Bunlar kaçarken de düşman bunlara derede pusu kurmuş. Biz orada düşmanı mahvettik. Amerikalılara yaptıklarını, biz de onlara yaptık. Tugay komutanı yiğit adamdı. Amerikalılara öyle bir yardımımız oldu, sonra Amerikalılar bizi takdir etti."

Özyapı, tezkere aldıktan sonra da üzüntüsünün dinmediğini dile getirerek, "Dönerken gözümün yaşı durmadı. Gaziantep'e evime geldim yine ağlıyordum. Annem 'Niye ağlıyorsun oğlum' derdi, 'Anne sus' derdim. Şimdi anlatabiliyorum ama o zaman anlatamıyordum. Meydanda arkadaşlarımın birisi kalmadı. Kadir çavuşu da öldürdüler. 'Ben öldüm, sen ölme' diyordu rahmetli. O sözlerini hala hatırlıyordum." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gaziantep Şubesine zaman zaman gittiğini anlatan Özyapı, "Şu an Kore gazisi arkadaşım hiç kalmadı. Bazen derneğe gidiyorum, orada da soruyorum Kıbrıs gazilerine siz çoksunuz diyerek şaka ediyorum arkadaşlara, onlar da senden başka gelen Kore gazisi yok diyor." diye konuştu.