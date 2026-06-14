A Milli Takım'ın Maçı Elazığ'da Dev Ekrandan İzleniyor - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Maçı Elazığ'da Dev Ekrandan İzleniyor

A Milli Takım\'ın Maçı Elazığ\'da Dev Ekrandan İzleniyor
14.06.2026 07:58
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Avustralya ile karşılaşan A Milli Takım, Elazığ'da dev ekrandan izlendi, çay ve simit ikramı yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nın maçı, Elazığ'da dev ekrandan takip edildi.

Fırat Üniversitesi tarafından maç öncesinde 50. Yıl Parkı'nda dev ekran kuruldu.

Maçı izlemeye gelenlere alanda çay ve simit ikramında bulunuldu.

Kurulan dev ekrandan karşılaşmayı ilgiyle takip eden futbolseverler, zaman zaman heyecan yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel A Milli Takım'ın Maçı Elazığ'da Dev Ekrandan İzleniyor - Son Dakika

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