AA Medya Teknolojileri Hackathonu\'nda 16 takım yarışıyor

"AA Medya Teknolojileri Hackathonu"nda yüz yüze yarışma dönemine kalan 16 takım, birinci olabilmek için 48 saat sürecek maratona başladı.
Turkcell ana sponsorluğunda Anadolu Ajansı (AA) ve Bilişim Vadisi işbirliği ile yapılan "AA Medya Teknolojileri Hackathonu" çevrim içi dönemini başarıyla tamamlayan takımlar, kesintisiz 48 saat sürecek yüz yüze geliştirme dönemi için AA İstanbul Ofisi'nde bir araya geldi.
Hackathon ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Ajansı Dış ve Ekonomi Haberleri Yayın Müdürü ve Medya Teknolojileri Hackathonu Mentörü Barışkan Ünal, 130'a yakın başvurunun sonrasında 16 takımın seçildiğine işaret ederek, "Hackathon'ların geleneksel yapısı gereği mutlaka 24 veya 48 saat tam olarak geçirilen bir dönem vardır. 48 saat boyunca en son programlar geliştirilir ve son halini alır. Arkadaşlarımız 48 saat boyunca Anadolu Ajansı için geliştirdikleri yazılımlara son şeklini verecekler ve sunumlarını hazırlayacaklar." diye konuştu.
Hackathon'da geliştirilen projelerle ilgili bilgi veren Ünal, "Anadolu Ajansı olarak biz fotoğrafta çok öncü bir ajansız. Uluslararası arenada tanınırlığımız var. Arkadaşlarımız fotoğraflarımızın daha hızlı yayımlanması için otomatik yüz tanıma veya otomatik etiketleme gibi yazılımlar üzerine çalışıyor. Bunun haricinde haber yazımı üzerine de çalışmalarımız var. Haber yazım sisteminde nasıl daha iyi kontrol ve yazı denetimi yapılabilir; ses kayıt cihazlarındaki sesler nasıl daha hızlı bir şekilde deşifre edilebilir ve daha hızlı bir şekilde habere dönüştürülebilir gibi konularda çalışmalar var. Bu noktada Anadolu Ajansının teknoloji ile daha iyi uyumlanmasını ve doğruluktan ödün vermeden hızlı olmasını sağlayacak projeler geliştiriyoruz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı Strateji ve Yönetim Geliştirme Müdürü Mücahit Aköz, AA'nın hem Türkiye'de hem de dünyada global habercilik trendlerini takip etme noktasında çok istekli ve öncü bir kuruluş olduğunun altını çizerek yapay zekanın aslında her alana dahil olduğuna şahitlik ettiklerini söyledi.
Haberciliğin de bundan uzak kalamayacağının altını çizen Aköz, "Ajans olarak biz de yeni dönem vizyonumuzun bir parçası olarak yapay zeka teknolojilerinin haber üretim operasyonlarının hangi aşamalarına nasıl adapte edilebileceği ile ilgili çözümler üretmek için yola çıktık. Bununla bağlantılı olarak da bir Hackathon organize ediyoruz. Bu Hackathon'da çözümler üreten birçok teknolojimiz var. 130'u aşkın takım Türkiye'nin dört bir yanından başvurdu. Arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Bu takımlar arasında 16 takım seçildi ve onlar da burada mücadele ediyorlar. Pazar günü projeler jüriye sunulacak ve akabinde 1. 2. ve 3. takımlar ödüllerini almış olacaklar." dedi.
Hackathon'a katılan Med Visionaries Takım Kaptanı Onuralp Gayret ise takımının görüntü işleme üzerine çalıştığını söyledi.
Yüz tanıma üzerine bir yapay zeka geliştirdiklerinin altını çizen Gayret, "Resimlerin yorumlanmasını da sağlıyoruz. Fotoğraftaki kişilerin tespitini zaten yapay zekamız sağlıyor. Daha sonra fotoğrafı metne dökebiliyoruz. Bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı ve Tanguy Ndombele'nin bir karambol anında çekilmiş fotoğrafları var. Burada çok net bir şekilde futbolcuların yüzlerini ayırt edebiliyoruz. Aynı şekilde pozisyonları da yorumlatabiliyoruz. Yapay zeka, 'Ndombele'nin ayağında top var; arkadan Torreira geliyor; yanında Bakambu var; Abdülkerim Bardakçı da koşmaya hazırlanıyor' gibi yorumlar yapabiliyor." açıklamasında bulundu.
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