AA ve YTB İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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AA ve YTB İşbirliği Anlaşması İmzaladı

AA ve YTB İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Anadolu Ajansı ve YTB arasında yurt dışındaki Türkler için işbirliği anlaşması imzalandı.

01.05.2025 17:01
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Anadolu Ajansı (AA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST KKTC, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Protokole ilişkin imzalar AA Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ve YTB Başkanı Abdullah Eren tarafından AA'nın standında atıldı.

Karagöz, burada yaptığı açıklamada, kendilerinin YTB'nin faaliyetlerini halihazırda yakından takip eden bir ajans olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"YTB'nin Orta Asya, Avrupa ve Afrika'daki faaliyetlerini dünyadaki bütün ekiplerimiz yakından takip edip haberleştiriyor. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve akraba topluluklarının iletişim alanındaki potansiyellerini de AA olarak yine YTB koordinasyonunda artırmaya çalışıyoruz. Yurt dışında yaşayan Türklerin ve akraba topluluklarının çok ciddi bir potansiyeli var. Her birinin medya, iletişim alanında potansiyellerini artırmak, AA'nın verdiği eğitimlere dahil etmek gerçekten de Türk dünyasının birlik ve beraberliği açısından büyük önem arz ediyor. Yurt dışındaki yerel medyalar o bölgede yaşayan Türkleri bir arada tutmak için en önemli enstrümanlar. YTB koordinasyonunda AA işbirliğinde bu tarz çalışmalarımız ve işbirliklerimiz devam edecek."

"Geniş bir medya ağımız var"

Başkan Eren, AA'nın yüzyılı aşkın süredir tüm dünyada doğru ve hakiki bilgiyi almak için çaba sarf ettiğini belirterek, kendilerinin de 2010'dan bu yana yurt dışındaki vatandaşlara yönelik hizmet üreten bir diaspora kurum olduklarını dile getirdi.

AA'nın kapasitesinden, yurt dışındaki vatandaşların ve soydaş toplulukların istifade etmesini çok önemsediklerinin altını çizen Eren, "Özellikle Avrupa'da Türkçe basını ayakta tutmaya çalışan, 'Dil, kültürün aynasıdır.' diyoruz. Türkçemizle yerel basını orada beslemeye gayret eden Avrupalı vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızda AA'dan çok istifade ediyoruz. Bunun yanı sıra Balkanlar, Orta Doğu ve Türk dünyasında hem Türkiye Türkçesiyle hem de genel olarak Türkçeyi kullanan ve Türkçe üzerinden habercilik yapan geniş bir medya ağımız var." diye konuştu.

Eren, YTB olarak 10 yıldır söz konusu yerel medyaya yönelik devlet desteği sağladıklarını vurgulayarak, bu kapsamda özellikle kapasite geliştirme programlarının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Mayıs sonu gibi yeni bir eğitim programı olacak"

Makedonya, Kosova, Batı Trakya ve Bulgaristan'da Türkçe gazete ile dergi çıkartan soydaşları zaman zaman Türkiye'de eğitim için ağırladıklarını vurgulayan Eren, "AA, bu kapsamda onlara mesleki eğitimler veriyor. İnşallah bugüne kadar yaptığımız gibi bunu da bu protokolle devam ettireceğiz." dedi.

Eren, şu an dünyanın 185 ülkesinden 15 binden fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi için ağırladıklarının altını çizdi.

Bu öğrencilerin içerisinde gazetecilik, radyo televizyon bölümlerinde okuyanlar da olduğunu anlatan Eren, şunları kaydetti:

"AA, yetkin kadrosuyla dünyanın farklı ülkelerinden gelen genç kardeşlerimize, eğitimler veriyor. Sanıyorum mayıs sonu gibi de yeni bir eğitim programı olacak. Özellikle son yıllarda Afrika'dan çok öğrenci getirmeye başladık. Afrika'da önemli gazetelerde muhabirlik, editörlük yapan mezunlarımız var. Onları da biz AA ile buluşturmaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla çok farklı veçheleri olan bir işbirliği süreci. AA'ya, yurt dışındaki vatandaşlarımıza gösterdiği ilgi, alaka, soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik teknik eğitim ve hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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