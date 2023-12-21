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AB, ABD'nin Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlama misyonuna destek verecek - Son Dakika
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AB, ABD'nin Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlama misyonuna destek verecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin ABD öncülüğündeki Kızıldeniz'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlama misyonuna destek vereceğini açıkladı. Borrell, AB üye devletlerinin ABD'nin misyonuna katkıda bulunmayı kabul ettiğini belirtti. Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç ve Seyşeller gibi ülkeler yer alacak.

AB, ABD\'nin Kızıldeniz\'deki ticari gemilerin güvenliğini sağlama misyonuna destek verecek
21.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kızıldeniz'de ABD öncülüğündeki "ticari gemilerin güvenliğini sağlama" misyonuna destek vereceklerini açıkladı.

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, olağanüstü toplanan AB Siyaset ve Güvenlik Komitesi (PSC) üye devletlerin, ABD'nin Kızıldeniz'deki misyonuna katkıda bulunmayı kabul ettiğini belirtti.

Paylaşımında, Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerinin "seyrüsefer özgürlüğü için tehdit olduğunu" vurgulayan Borrell, "Bugün çağrıda bulunduğum olağanüstü PSC toplantısında, üye devletler, ABD'nin Refah Muhafızı Operasyonu'na, Atalanta Korsanlıkla Mücadele Misyonu kapsamında katkıda bulunmayı kabul ettiler." ifadesini kullandı.

Borrell, bölgede konuşlandırılacak ek donanmayla bilgi paylaşımlarının yoğunlaştırılacağını kaydederek "Bu, AB'nin bir deniz güvenliği sağlayıcısı olarak rolünü göstermektedir. Sözlerimizi eylemlerle destekleyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç ve Seyşeller gibi ülkelerin yer alacağı duyurulmuştu.

İspanya, misyonda yer almayacağını açıklarken, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de basına yaptığı açıklamada, ordunun, herhangi bir askeri misyonda yer alması için parlamentonun onayına ihtiyaç duyduğunu hatırlatmıştı.

Kızıldeniz'de saldırılar

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.???????

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendep Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail menşeli denizcilik şirketi ZIM 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik gerekçesiyle gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.

CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularında 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.

Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü duyurulmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Mısır'ın Süveyş Kanalı İdaresinden dün yapılan açıklamada, 19 Kasım'dan bu yana 55 geminin rotasının Babu'l Mendep Boğazı yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu'na yönlendirildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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