AB Çalışanları Brüksel'de Gazze Politikasını Protesto Etti

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Avrupa Birliği (AB) kurumlarının çalışanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB binalarının bulunduğu meydanda Birlik'in Gazze'ye yönelik politikasını protesto ederek ateşkes çağrısı yaptı.

Brüksel'de AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının önünde toplanan yaklaşık 100 AB çalışanı, 29. yılında olan Srebrenitsa Soykırımı dahil tüm soykırım kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Schuman Meydanı'nda toplanan kalabalık, AB'nin Gazze'ye yönelik politikasını protesto ederek AB- İsrail arasındaki ortaklık anlaşması ve üye ülkelerden yapılan silah satışlarının "insan haklarına saygı" şartına bağlanmasını istedi.

Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısı yapan göstericiler, tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve tüm insan hakları ihlalleri ile suçlarının kınanmasını talep etti.

Göstericiler, eylemin sonunda halay çekip " Filistin'e özgürlük" sloganı attı.