AB'de Düzensiz Göçte Düşüş - Son Dakika
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AB'de Düzensiz Göçte Düşüş

Frontex, AB'ye düzensiz göçte 2024'te yüzde 38 düşüş yaşandığını duyurdu. Rotalarda farklı eğilimler görüldü.

14.01.2025 21:47
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Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma kurumu Frontex, 2024'te AB ülkelerine düzensiz girişlerin keskin bir düşüş gösterdiğini duyurdu.

Frontex tarafından paylaşılan verilere göre, geçen sene AB'ye düzensiz sınır geçişlerinde yüzde 38'lik düşüş görüldü.

Bu rakam, 2021'de Kovid-19 salgını kaynaklı azalmadan sonra kaydedilen en düşük seviye oldu.

2024'te yaklaşık 239 bin düzensiz geçiş kaydedildi. Toplam sayıdaki düşüş, "Orta Akdeniz" rotası (esas olarak Tunus ve Libya) üzerinden gelenlerdeki yüzde 59'luk ve "Batı Balkan" rotasındaki yüzde 78'lik azalmalardan kaynaklandı.

Doğu Akdeniz, Batı Afrika, Doğu Sınırları ve İngiliz Kanalı rotasında artış

"Doğu Akdeniz" rotasında ise çoğunlukla Suriye, Afganistan ve Mısır'dan gelen göçmenler ile Libya'nın doğusundan gelenler yüzde 14 artarak 69 bin 400'e çıktı.

"Batı Afrika" rotasında Kanarya Adaları'na varışlarda yüzde 18 artış görüldü ve düzensiz göçmen sayısı 47 bine yaklaştı. Moritanya'dan beslenen bu artış, bu rotada Frontex'in veri toplamaya başladığı 2009'dan beri görülen en yüksek rakam olarak kayıtlara geçti.

"Doğu Sınırları" rotası adı verilen alandan ise çoğunlukla Ukrayna ve Belarus sınırları boyunca olmak üzere geçişlerde üç kat artış yaşandı.

"İngiliz Kanalı" rotasında, İngiltere'ye geçiş denemeleri 2023'e kıyasla yüzde 9 arttı.

Kadınların yüzde 62'si Doğu Akdeniz rotasından

Frontex verilerinde AB'ye gelen tüm düzensiz kadın göçmenlerin yüzde 62'sinin çoğunlukla Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin oluşturduğu Doğu Akdeniz rotasından girmesi dikkati çekti.

Refakatsiz çocukların düzensiz göçmenler arasında oranı ise yüzde 13'ten yüzde 16'ya çıktı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Doğu Akdeniz, Göçmenler, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'de Düzensiz Göçte Düşüş - Son Dakika

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