AB'de Kişi Başına Gelirde Büyük Farklar: Lüksemburg Bulgaristan'ın 3,5 Katı

07.04.2026 14:50
2025 yılında satın alma gücü standardına göre AB'de kişi başına gelir ortalaması 41.600 euro olarak hesaplanırken, Lüksemburg 99.300 euro ile zirvede, Bulgaristan ise 28.300 euro ile en düşük seviyede yer alıyor.

Satın alma gücü standardına (PPS) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, AB ülkeleri arasında 2025 yılında ciddi farklılıklar sergiliyor. AB ortalamasının 100 olarak kabul edildiği ölçekte, Bulgaristan ve Yunanistan'da 68 seviyesinde olan değer, Lüksemburg'da 239'a ulaşıyor, bu da Lüksemburg'daki seviyenin Bulgaristan ve Yunanistan'ın yaklaşık 3,5 katı olduğunu gösteriyor.

Lüksemburg'u 237 birim ile İrlanda takip ediyor, bu iki ülke AB ortalamasının sırasıyla yüzde 139 ve yüzde 137 üzerinde yer alıyor. Hollanda yüzde 134 ile en yüksek kişi başına gelire sahip ülke konumunda bulunurken, onu Danimarka ve Avusturya izliyor. Almanya, Belçika, İsveç, Malta ve Finlandiya da ortalamanın üzerinde yer alıyor.

AB'nin en büyük dört ekonomisi arasında Almanya yüzde 115 ile lider konumda, Fransa ortalamaya yakın seyrederken, İtalya ve İspanya listenin alt sıralarında bulunuyor. Bulgaristan ve Yunanistan'a ek olarak, Letonya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Romanya ve Estonya gibi altı ülke daha AB ortalamasının en az yüzde 20 altında kalıyor.

Eurostat, Lüksemburg ve İrlanda'nın verilerinin özel durumlar içerdiğine dikkat çekiyor. PPS'ye göre euro cinsinden hesaplandığında, AB'de kişi başına ortalama gelir yaklaşık 41.600 euro olarak belirlenirken, bu değer Bulgaristan'da 28.300 eurodan Lüksemburg'da 99.300 euroya kadar çıkıyor. Genel olarak Doğu Avrupa ülkeleri en düşük, Batı ve Kuzey Avrupa ülkeleri en yüksek gelire sahip.

2025 yılında AB'ye üye 27 ülkenin sadece 10'unda kişi başına gelir ortalamanın üzerinde gerçekleşti ve bu ülkeler toplam nüfusun yaklaşık yüzde 34'ünü oluşturuyor. AB aday ülkelerinde ise kişi başına gelir AB ortalamasının oldukça altında kalıyor, Türkiye yüzde 72 ile bu ülkeler arasında en yüksek orana sahip.

