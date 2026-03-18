AB: İsrail\'in Lübnan\'daki operasyonlarını durdurmalı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e Lübnan'daki operasyonlarını durdurma çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının yıkıcı insani sonuçlara yol açtığına ve uzun süreli bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığına dikkat çekildi.

"İSRAİL OPERASYONLARI DURDURMALI"

Açıklamada, "İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını durdurması gerekmektedir." vurgusu yapılırken, saldırılardan derin endişe duyulduğunun altı çizildi.

Lübnan'daki insani durumun halihazırda kötü olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede 1 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesinin söz konusu olduğu, bunun da toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine karşılık geldiği ifade edildi.

Açıklamada, sivillerin can kayıpları açısından da en ağır bedeli ödediğinin altı çizilerek, aralarında 100'den fazla çocuğun da bulunduğu yaklaşık 900 kişinin hayatını kaybettiği anımsatıldı.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

"Hizbullah'ın Lübnan'ı bu savaşa sürükleme kararı, silahlarını teslim etmeyi reddetmesi ve İsrail'e yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını sürdürmesi kınanmaktadır." denilen açıklamada, sivillere, sivil altyapıya, sağlık personeline ve tesislerine, ayrıca Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırıların kabul edilemez olduğu ve derhal durdurulması gerektiği vurgulandı."

Açıklamada, Lübnanlı yetkililerin İsrail ile doğrudan müzakere çağrısının memnuniyetle karşılandığı, Lübnan ve İsrail'in doğrudan görüşmelere başlamasının hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Tüm taraflara Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını tam olarak uygulaması çağrısı yapılan açıklamada, "Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırma ve askeri faaliyetlerine son verme yönündeki çabalarını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 968 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 432 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.