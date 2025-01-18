AB\'den Suriye\'ye Umut Mesajı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği resmi ziyarette kentin sembolü Emevi Meydanı'nda çektiği anonsta ülkenin yeniden inşasına destek mesajı verdi.

Eski gazeteci Lahbib, Şam'a düzenlediği resmi ziyaret çerçevesinde Emevi Meydanı'nda anons çekti.

Şahsi cep telefonu ve gimballe çekerek X hesabında yayınladığı anonsta Lahbib, "Şam sokaklarından, tarih yazılan ve yazılmaya da devam edilen, tarifsiz şiddetin yaşandığı ancak şimdi tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek için umut ışığı olan ikonik Emevi Meydanı'na yürüyorum." ifadelerini kullandı.

Lahbib, "Şimdi önümüzdeki yol, Suriyelilerin acılarını hafifletmek için yürünecek. İnsani ihtiyaçlar çok büyük ancak birlikte barış ve iyileşme için yeni bir temel inşa edebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Lahbib anonsunu paylaştığı videoda vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarıyla görüştüğü, Şam sokaklarında incelemeler yaptığı görüntülere de yer verdi.

"Şara ile samimi ve kapsamlı toplantı"

Dün yaptığı açıklamada da Lahbib, "Şam'da Suriye lideri (Ahmed) Şara'yla Suriye ve daha geniş bölgedeki jeopolitik durum hakkında samimi ve kapsamlı bir toplantı yaptım. Yetkililerden duyduğum güven verici mesajlar hakkında AB bakanlarına geri bildirimde bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Ziyareti sırasında Lahbib, AB'nin 2025 için Suriye'deki ve komşu ülkelerdeki Suriyelilere 235 milyon avroluk insani yardım yapacağını duyurmuştu.

Cezayir asıllı Belçika vatandaşı Lahbib, ülkenin resmi radyo televizyon kanalı RTBF'de 20 yıl haber sunuculuğu yapmıştı. Ardından Belçika Dışişleri Bakanı olan Lahbib, 1 Aralık 2024 itibarıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyeliği görevini üstlendi.