AB'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AB'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu

17.08.2025 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Von der Leyen, uluslararası sınırların zorla değiştirilemeyeceğini belirtti ve Ukrayna'ya destek verdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le yaptığı ortak basın toplantısında, "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez. Bunlar Ukrayna'nın ve yalnızca Ukrayna'nın vereceği kararlar. Bu kararlar Ukrayna masada olmadan alınamaz." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen ve Zelenskiy, Brüksel'de yaptıkları ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna arasındaki muhtemel barış kapsamında Avrupa ve Kiev için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini belirten von der Leyen, Ukrayna ordusuna herhangi bir kısıtlama getirilmemesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Von der Leyen, "(ABD) Başkan (Donald) Trump'ın (NATO'nun) 5. maddesi gibi Ukrayna'ya güvenlik garantilerine katkıda bulunma isteğini memnuniyetle karşılıyoruz ve AB dahil Gönüllüler Koalisyonu kendi payına düşeni yapmaya hazır." diye konuştu.

AB'nin savunmasını güçlendirmek için oluşturulan ve 150 milyar avroluk finansman içeren Birliğin yeni mali aracı Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) aracılığıyla üye devletlerle Ukrayna'nın savunma ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu ülkenin "savunma sanayi tabanının güçlendirilmesini sağladıklarını" söyleyen von der Leyen, "Özellikle burada insansız hava araçlarını düşünüyorum, bu bizim ortak çıkarımıza." dedi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın AB üyeliğine desteklerini sürdürdüklerini ve üyeliğin Kiev için bir güvenlik garantisi olacağını vurgulayarak "Uluslararası sınırlar zorla değiştirilemez. Bunlar Ukrayna'nın ve yalnızca Ukrayna'nın vereceği kararlar. Bu kararlar Ukrayna masada olmadan alınamaz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da kan dökülmeye devam ettiği sürece AB'nin Rusya'ya "ekonomik ve diplomatik baskıları" sürdüreceğini aktaran von der Leyen, Moskova'ya karşı 19'uncu yaptırım paketini eylül ayının başlarında hazırlayacaklarını kaydetti.

"Toprak meselesi ABD-Rusya-Ukrayna toplantısında görüşülmeli"

Zelenskiy de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "çok fazla talebi olduğunu" ve bunların hepsinden haberdar olmadığını belirterek "Eğer gerçekten eskisi kadar çok sayıda varsa, hepsini incelemek zaman alacaktır. Silahların baskısı altında bunu yapmak imkansız. Bu yüzden ateşkese gerek var ve nihai bir anlaşma üzerinde hızla çalışmak gerekiyor." diye konuştu.

Toprak meselesinin önemine değinen Zelenskiy, "Ukrayna Anayasası, toprak vermeyi ve ticaretini yapmayı imkansız kılıyor. Toprak meselesi çok önemli olduğundan bu konu ancak Ukrayna ve Rusya liderleri tarafından Ukrayna, ABD ve Rusya üçlü toplantısında görüşülmeli." dedi.

Zelenskiy, Rusya'nın şimdiye kadar üçlü toplantının yapılacağına ilişkin "hiçbir işaret vermediğini" aktararak, toplantı olmaması halinde Moskova'ya karşı yeni yaptırımlar uygulanması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için Avrupa ile birlikte çalışmayı kabul etmesinin önemli olduğunu belirten Zelenskiy, "Ancak (garantilerin) nasıl işleyeceği, ABD'nin rolünün ne olacağı, Avrupa'nın rolünün ne olacağı ve AB'nin neler yapabileceği konusunda hiçbir ayrıntı yok. Bu bizim temel görevimiz." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, von der Leyen ile savunma konusunda da görüştüklerini ve SAFE gibi programlar kapsamında daha aktif çalışmayı kabul ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme İbrahim Tatlıses ve Dilan Çıtak gerginliğinde yeni gelişme
56 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı, yerel seçim haritası değişti 56 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı, yerel seçim haritası değişti
Uzmanından kritik uyarı 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi Uzmanından kritik uyarı! 3 fay hattının kesiştiği ilimizde büyük deprem tehdidi
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
Barış Alper’in golünden önce faul var mı Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Barış Alper'in golünden önce faul var mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Balıkesir’deki 6.1’lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı Balıkesir'deki 6.1'lik depremin bilançosu: 729 binada 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı
Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL’ye matematik kitabı satıyorlar Velileri isyan ettiren fiyatlar: 43 bin TL'ye matematik kitabı satıyorlar
Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı Öldüresiye dövülen kadın mahkeme heyetini bile şaşırttı

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
16:31
’Kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti’den istifa etti
'Kesin ihraç' talebiyle disipline sevk edilen Mücahit Birinci, AK Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 18:23:16. #7.11#
SON DAKİKA: AB'den Ukrayna'ya Güvenlik Garantisi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.