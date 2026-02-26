AB'den Yeni Terörle Mücadele Girişimi: ProtectEU - Son Dakika
AB'den Yeni Terörle Mücadele Girişimi: ProtectEU

26.02.2026 15:43
AB, 'ProtectEU' ile terörle mücadele ve aşırılık yanlısı tehditlere karşı yol haritası açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, değişen terör ve şiddet içeren aşırılık yanlısı tehditlerle mücadeleyi güçlendirmek için yeni yol haritası açıkladı.

AB Komisyonunun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, "ProtectEU" olarak adlandırılan girişim hakkında basın toplantısı düzenledi.

Virkkunen, "Terörizmi önleme ve terörle mücadeleye yönelik yeni 'ProtectEU' girişimimiz, Avrupa'nın değerlerini koruma ve insanları terör tehdidine karşı güvence altına alma yolunda hayati bir öncü adımı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Girişimin gelişmiş teknolojiyi, çevrim içi ortamda güçlü eylemleri ve tehditleri öngörüp bertaraf etmek amacıyla uluslararası işbirliğini artırmayı hedeflediğini kaydeden Virkkunen, üye devletlerin terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla etkin şekilde mücadele edebilmeleri için ihtiyaç duydukları araç ve kaynaklarla desteklenmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Brunner ise Avrupalıların güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğuna işaret ederek, "Terör örgütleri giderek daha fazla genci radikalleştirmeye yönelirken ve çevrim içi alanı istismar ederken, yanıtımızı güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

"ProtectEU" girişiminin, saldırıları düzenlenmeden önce engellemeyi, gerçekleştiğinde ise kararlı biçimde karşılık vermeyi öngören yol haritası ortaya koyduğunu ifade eden Brunner, bunun finansal verileri izlemeye yönelik yeni araçlarla para akışını takip etmek, terör içeriklerini süratle kaldırarak çevrim içi alandaki müdahaleyi güçlendirmek ve tehditleri toplumlara ulaşmadan önce tespit edip durdurmak amacıyla yeni dijital sınır yönetim sistemlerini tam kapasiteyle kullanmak anlamına geldiğini söyledi."

"ProtectEU", kişi ve işletmeleri zarara karşı daha etkin korumayı hedefliyor"

"ProtectEU" adı altında açıklanan girişim, üye ülkelerin terörizm ve şiddet içeren aşırılıkla mücadele kapasitesini güçlendirerek, AB'deki kişi ve işletmeleri zarara karşı daha etkin biçimde korumayı hedefliyor."

Girişim, tehditleri öngörme, radikalleşmeyi önleme, çevrim içi alanda koruma, fiziki ortamda koruma, tehdit ve saldırılara yanıt verme ve uluslararası işbirliğini geliştirme ilkelerine dayanıyor.

Tehditleri öngörme ilkesi çerçevesinde AB düzeyinde istihbarat analiz kapasitesi ve Europol'ün analitik yetenekleri güçlendirilerek, yeni teknolojilere yönelik güvenlik araştırmalarını artırarak ortaya çıkan tehditlerin erken tespiti hedefleniyor.

Radikalleşmenin önlenmesi ilkesi bağlamında özellikle gençleri hedef alan radikalleşmeye karşı erken müdahale araçlarının geliştirilmesi ve 5 milyon avroluk "Toplumsal Katılım ve Güçlendirme Programı" ile önleyici projelerin desteklenmesi öngörülüyor.

Çevrim içi alanda koruma çerçevesinde ise terör içeriklerinin hızla kaldırılması, Dijital Hizmetler Yasası'nın etkin uygulanması ve kriz anlarında kolluk kuvvetleriyle dijital platformlar arasında koordinasyonun artırılması planlanıyor.

Fiziki ortamda koruma ilkesiyle Şengen Bilgi Sistemi kapsamında bilgi paylaşımının geliştirilmesi, seyahat verilerinin kapsamının genişletilmesi ve kamusal alanlar ile kritik altyapının güvenliği için 30 milyon avroluk yatırım yapılması hedefleniyor.

Tehdit ve saldırılara yanıt ilkesi çerçevesinde terörün finansmanının, özellikle kripto varlıklar ve çevrim içi ödemeler yoluyla izlenmesi, Europol ve Eurojust'ın yetkilerinin güçlendirilmesi ve kolluk kuvvetlerinin verilere erişiminin hızlandırılması amaçlanıyor.

Uluslararası işbirliğinin artırılması ilkesiyle ise terörle mücadelede üçüncü ülkelerle işbirliğinin artırılması, Batı Balkanlar ve Akdeniz bölgesindeki ortaklarla ortak eylem planlarının uygulanması ve operasyonel veri paylaşımının güçlendirilmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

