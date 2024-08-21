AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Gazze'deki Ateşkes Çabalarını Ele Aldı

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Gazze'de ateşkes çabalarını ele aldı.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mustafa ve bin Ferhan ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Mustafa ile görüşmede Gazze'deki "savaşın" acilen sona erdirilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, sivillere yardım sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşasının başlatılması gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Borrell, AB'nin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere hizmet sağlanması için Filistin yönetimini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Borrell, bin Ferhan ile de Gazze'de ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilir çözümler elde etmek için izlenecek yol haritası hakkında konuştuklarını belirterek, bölgede gerilimin azaltılması için Orta Doğu'daki ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakereler yapılmıştı.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 223 Filistinli öldü, 92 bin 981 kişi yaralandı.