AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki durumu görüştü

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze\'deki durumu görüştü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki duruma ilişkin görüşme yaptı. Borrell, Guterres'e Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan hayati çalışmalar için teşekkür etti ve AB'nin BM ile işbirliğini artırarak Orta Doğu'da iki devletli çözümün sağlanması gerektiğini vurguladı.

16.02.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki duruma ilişkin görüşme yaptı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Borrell, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Guterres ile bir araya geldi.

Gazze'de yaşananların ana gündem maddesi olduğu görüşmede, Borrell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), bölgedeki "hayati önem taşıyan çalışmaları" için Guterres'e teşekkür ederek, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden 153 UNRWA çalışanını andı.

Borrell, UNRWA'ya finansal desteğin sürmesi gerektiğinin altını çizerek, Orta Doğu'da "iki devletli çözümün" sağlanması için AB'nin BM ile işbirliğini artırması gerektiğini vurguladı.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, daha önce de "UNRWA'ya verilen desteğin kesilmesi, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana verilen hayati hizmetlerin kesintiye uğraması, Gazze'de daha büyük bir insani felaket anlamına gelecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Almanya, Münih, Gazze, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2024 22:06:29. #1.11#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Gazze'deki durumu görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement