AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'ye gözdağı verilmesini kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'ye gözdağı verilmesini kınadı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM\'ye gözdağı verilmesini kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddia edilen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gözdağı verilmesini kınadığını belirtti. Borrell, Filistin'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunarak UNRWA'ya destek çağrısı yaptı ve Gazze'deki saldırıları eleştirdi. Ayrıca UCM'ye yönelik gözdağı verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

07.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil üst düzey yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkaracağı iddia edilen Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) gözdağı verilmesini kınadığını belirtti.

Borrell, AB Kalkınma Bakanları Toplantısı öncesi, Filistin'deki son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bağımsız İnceleme Grubu tarafından hazırlanan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) raporunun ardından tüm ülkelerin ajansa desteğe devam etmesini beklediğini dile getiren Borrell, "UNRWA, milyonlarca insana destek sağlayan kritik bir kurumdur ve UNRWA'ya yönelik fon kesintisinin hiçbir dayanağı yoktur." dedi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varılmamasından üzüntü duyduğunu vurgulayan Borrell, İsrail ordusunun Gazze'nin Refah bölgesine başlattığı kara saldırısı hakkında şunları söyledi:

"Uluslararası toplumun, ABD'nin, AB üyesi ülkelerin, herkesin Netanyahu'dan Refah'a saldırmamasını istemesine rağmen Refah'a yönelik kara saldırısı yeniden başladı. Korkarım ki bu yine çok sayıda sivil kayba neden olacak. Gazze'de 600 bin çocuk var. Sözde güvenli bölgelere itilecekler. Gazze'de güvenli bölge diye bir şey yok."

"UCM yargıçlarını sindirmeye çalışmaktan vazgeçin"

Borrell, UCM'nin "Gazze'de yaşananlar hakkında er ya da geç bir şeyler söylemesi gerekeceğini" ifade ederek, "UCM'ye yönelik her türlü gözdağını kınıyorum. Artık yeter." diye konuştu.

UCM'nin vereceği kararın "reddedilebilir olduğunu" söylemenin veya "tutuklama kararı vermesi halinde Filistin yönetimine misilleme yapmakla tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu" vurgulayan Borrell, "UCM, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin hakkında karar verdiğinde alkışladık. UCM'ye ya saygı duyarız ya da duymayız. UCM'ye her durumda, her koşulda ve konu kim olursa olsun saygı duyacağız. UCM yargıçlarını sindirmeye çalışmaktan vazgeçin." ifadelerini kullandı.

UCM'nin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle Netanyahu dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı verebileceği iddia edilmişti.

Uluslararası medyada, ABD'nin, İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararının çıkmaması için UCM'nin üst düzey yetkilileriyle temasta bulunduğuna dair haberler yer almış, bu iddialar üzerine UCM'den "Kararları etkilemeye son verin." çağrısı yapılmıştı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'ye gözdağı verilmesini kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:33 Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma Nikahta duaya izin vermeyen memur hakkında soruşturma
11:09 Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz Bahçeli: Sinan Ateş davası başlamalı, elinde ülkücü kanı olanların feriştahı gelse bizde yaprak dahi kımıldamaz
10:52 AK Parti’ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu AK Parti'ye oy vermeyen 6 milyon seçmenin hangi partiyi tercih ettiği belli oldu
09:34 Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: 20 bin öğretmen ataması yapılacak
08:09 İsrail ordusu, Gazze’deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı İsrail ordusu, Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı
12:12 Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine 2.400 sarı-lacivertli taraftar alınacak
11:42 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Kartal, boş salona açıklama yapmış
11:38 Bir ilçe diken üstünde Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi Bir ilçe diken üstünde! Yabancı uyruklu 24 kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi
11:38 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum Eşini ve 3 çocuğunu öldüren şahıs intihar etmeden önce video paylaşmış: Yoksulluktan yoruldum
11:18 Çin’deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı Çin'deki hastanede bıçaklı saldırı: 10 ölü 23 yaralı
11:15 Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi’yi yine aynı yerden vurdu Ahmet Çakar, adliyenin önünden fotoğraf paylaşıp, Büyükekşi'yi yine aynı yerden vurdu
10:56 Promter’ı bozulan Bahçeli’nin zor anları Öylece kalakaldı Promter'ı bozulan Bahçeli'nin zor anları! Öylece kalakaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 12:43:01. #1.13#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'ye gözdağı verilmesini kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement