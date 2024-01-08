 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Gazze'deki insani felaketin durdurulması ve krizin sonlandırılması için bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi Gazze\'deki Gelişmeleri Ele Aldı
08.01.2024 - 18:22,
Abone Ol

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Borrell, başkent Riyad'da Budeyvi ile bir araya geldi.

Budeyvi ile Borrell, Gazze Şeridi'nde insani felaketin durdurulması ve krizin sonlandırılması için bölgesel ve uluslararası çabaların güçlendirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne süren saldırılarını durdurmak için uluslararası çabaların birleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca 24 Ocak'ta Riyad'daki KİK merkezinde yapılması planlanan KİK ülkeleri ile AB üst düzey yetkilileri arasındaki "Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" konulu toplantı masaya yatırıldı.

Budeyvi, yapılması planlanan bu toplantının, bölgenin istikrarı ve barışına katkısının önemini dile getirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Körfez İşbirliği Konseyi, Avrupa Birliği, Riyad, Gazze, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:11:01. #1.11#
SON DAKİKA: AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi Gazze'deki Gelişmeleri Ele Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement