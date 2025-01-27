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AB Dışişleri Bakanları Toplandı

AB dışişleri bakanları, Suriye yaptırımları ve Baltık Denizi gerginliğini görüşmek üzere toplandı.

27.01.2025 11:16
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Suriye'ye yaptırımların hafifletilmesi başta olmak üzere Ukrayna'dan Baltık Denizi'ne Rusya ile yaşanan gerginlik ana gündemiyle toplandı.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlığında Brüksel'de yılın ilk toplantısı için bir araya geldi.

Bakanların gündemlerinde ilk olarak Baltık Denizi'ndeki gerilim yer alacak.

Yüksek Temsilci Kallas, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada Baltık Denizi'ndeki deniz altı kablosunda dün meydana gelen hasarın, AB üyesi ülkelerin kritik altyapısını bir süredir etkileyen gelişmelerden sonuncusu olduğuna dikkati çekti.

Kallas, dışişleri bakanları ile Rusya'dan yönelen 'hibrit' tehditleri nasıl daha iyi caydırabileceklerini ele alacaklarını bildirdi.

Ardından Ukrayna'daki gelişmelere geçilecek oturuma videokonferansla bağlanacak olan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sahadaki gelişmeler ve ihtiyaçlara ilişkin bilgi verecek.

Bakanlar, Rusya'ya yönelik hazırlanan 16. yaptırım paketinin içeriğiyle ilgili detayları ve bu paketler kapsamında şimdiye kadar dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin, özellikle Ukrayna'nın savunma üretiminin desteklenmesi için kullanılması konusunu ele alacak.

Toplantının devamında bakanlar, Donald Trump'ın geçen hafta başlayan başkanlık döneminde AB-ABD ilişkilerinin olumlu seyretmesi için yapılabilecekler üzerine bir tartışma da gerçekleştirecek.

Orta Doğu

Ukrayna'nın ardından Orta Doğu oturumu yapılacak. AB'nin iç savaşla birlikte Suriye'ye uygulamaya başladığı sektörel yaptırımların aşamalı olarak hafifletilmesi masaya yatırılacak.

Ulaşım ve enerji gibi Suriye'nin yeniden imarının önünü açacak sektörlere uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin koşullu olarak kaldırılması bekleniyor.

AB, yaptırımların kalıcı kaldırılmasında Şam yönetiminin adımlarının belirleyicini olacağını ifade ediyor.

Kallas, toplantı öncesinde, bugün bakanların yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili yol haritası üzerinde anlaşmasını beklediğini ifade etmişti.

Orta Doğu başlığında bakanlar, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına dair son durum, 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından kurulacak yeni hükümet ve Lübnan ordusunun desteklenmesi konusunu da ele alacak.

AB, geçen hafta Lübnan Silahlı Kuvvetlerine 60 milyon avro değerinde yardım paketi açıklamıştı.

Gürcistan ve Moldova

AB dışişleri bakanları, aday ülkelerden Gürcistan ve Moldova'da yaşanan gelişmeleri de görüşecek.

AB, katılım müzakerelerini askıya alan ve bu kararı protesto eden halka şiddetle yanıt veren Tiflis yönetimine yönelik yaptırım hazırladığını duyurmuştu.

AB Komisyonu, Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisinin askıya alınması için teklif sunduğunu açıklamıştı.

Öte yandan Rusya'nın 1 Ocak'tan itibaren gaz tedarikini kesmesi nedeniyle enerji krizi yaşayan Moldova'daki son durum da ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Dışişleri Bakanları Toplandı - Son Dakika

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