AB, Gazze'deki çocukların çocuk felci aşısı olmasını istiyor - Son Dakika
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AB, Gazze'deki çocukların çocuk felci aşısı olmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak için insani ara çağrısında bulundu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan açıklamada, aşı dağıtımı için tüm tarafların işbirliği yapması gerektiği vurgulandı.

29.08.2024 16:48
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Avrupa Birliği (AB), Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak için insani ara çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından AB adına yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki tüm çocukların çocuk felci virüsüne karşı aşılanmasını sağlamak için acil insani ara verilmesi istendi.

Açıklamada aşı dağıtımını yürütmek için tüm tarafların Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve UNICEF ile daha fazla işbirliği yapmasının önemi vurgulanarak "Tüm tarafların insani aralara bağlılığı, bu acil kampanyaların başarılı ve zamanında uygulanmasını sağlamak için çok önemli olacak. Sağlık tesislerini ve çalışanlarını korumak, çocukların ve ailelerin aşılama merkezlerine güvenli erişimini sağlamak elzem olacak." ifadeleri yer aldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentinde 10 aylık bir çocukta çocuk felci vakası tespit edildiğini duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı da 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, çocuk felci aşılarının ellerine ulaştığını belirterek bu aşıların Gazze'ye girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA), Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ortakları, Gazze Şeridi'nde 640 binden fazla çocuğun çocuk felci aşısı olması için çatışmalara insani ara verilmesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamışlardı.

Kaynak: AA

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