AB, Gazze'deki Krize Tepkisiz Kalıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, Gazze'deki durumu "tarihin en kötü skandallarından biri" olarak niteleyerek, Birliğin buna seyirci kaldığını söyledi.

İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser'e konuşan Ribera, aylardır İsrail'e karşı Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'den "daha güçlü" yanıt talep ettiğini ancak komisyon içinde henüz fikir birliği sağlanmadığını ifade etti.

Ribera, Avrupa'nın İsrail'e yaptırım uygulama konusunda bölünmüş durumda olduğunu belirterek muhtemel yaptırımların açıklanması için gereken nitelikli çoğunluğa ulaşılamamasından yakındı.

Nasıl bir Avrupa olunması gerektiği konusunda değerlendirme yapılması gerektiğini kaydeden Ribera, "Bu gibi durumlarda Avrupa'nın tepki vermesi ve siyasi bir aktör olarak kendini güçlendirmesi gerektiğini anlamak ve güncellemek önemli. Avrupa projesinin inşasına ilham veren ilkeler harekete geçirilmelidir." dedi.

Ribera, Gazze'deki durumu "tarihin en kötü skandallarından biri" şeklinde niteleyerek, Birliğin buna seyirci kaldığına işaret etti.

Gazze'de yaşananların "tahammül edilemez" olduğunu vurgulayan Ribera, tarihin bunu görmezden gelmeyeceğini belirtti.

Ribera, Avrupa'nın İsrail'e karşı yaptırım, ticaret, diplomasi ve yargı yoluyla önlemler alması gerektiğini kaydederek "(Gazze'de) İnsanlar açlıktan öldüğü için zamanla yarışıyoruz." diye konuştu.???????