AB Gazze'ye İnsani Yardım Devam Edecek - Son Dakika
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AB Gazze'ye İnsani Yardım Devam Edecek

AB, Gazze'ye insani yardım sağlamaya devam edeceğini ve Refah Sınır Kapısı'nı izleyeceğini duyurdu.

18.01.2025 14:49
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BRÜKSEL, 18 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Gazze'ye insani yardım sağlamayı sürdüreceğini belirterek, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı izlemeye yönelik misyonun yeniden konuşlandırılması için görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Kallas, cuma günü Brüksel'de Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sınırda istikrarı sağlamak amacıyla Refah'ta izleme misyonumuzu yeniden konuşlandırmak üzere görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Kallas, yeniden konuşlandırmanın gerçekleşebilmesi için İsrail'den ve Filistin Yönetimi'nden bu yönde davetin gelmesi ve Mısır'la işbirliği anlaşması yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Söz konusu girişim, İsrail ve Hamas'ın pazar günü yürürlüğe girecek rehine karşılığı ateşkes anlaşması konusunda mutabakata varmasından iki gün sonra duyuruldu.

AB 2005 yılında Mısır ile Gazze arasındaki tek sınır kapısı olan Refah'ta bir sivil misyon kurmuş, ancak misyon sadece bir 1,5 yıl faaliyet gösterebilmişti.

AB'nin Gazze'ye insani yardım, yeniden inşa ve toparlanma çabaları yoluyla destek vereceğini belirten Kallas, yeni taahhüt edilen 120 milyon euroluk (123,5 milyon ABD doları) yardım paketine dikkat çekti. Ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kallas, "Bu anlaşma kalıcı barışa doğru atılmış bir adım olabilir, ancak herkes daha aşılması gereken birçok zorluk olduğunun farkında" dedi.

Kaynak: Xinhua

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