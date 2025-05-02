AB: İsrail Gazze'ye Ablukayı Kaldırsın - Son Dakika
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AB: İsrail Gazze'ye Ablukayı Kaldırsın

AB, İsrail'e Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırma ve insani yardımları artırma çağrısında bulundu.

02.05.2025 15:53
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'e Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırma ve insani yardım girişlerine izin verme çağrısı yaptı.

El Anouni, günlük basın toplantısında Gazze'deki durumla ilgili açıklama yaptı.

"Ateşkes sırasında getirilen gıda kaynaklarının tükenmekte olduğuna dair insani durum raporlarından son derece endişeliyiz." diyen El Anouni, AB'nin uluslararası insani hukuk uyarınca insani yardımın ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması gerektiğini hatırlattığını söyledi.

El Anouni, "İsrail'e, Gazze'ye uygulanan ablukayı kaldırması ve bu insani yardımın Gazze Şeridi'ne geniş ölçekte akmaya başlaması çağrısını yineliyoruz." diye konuştu.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 326 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 50 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 418'e, yaralıların sayısı 118 bin 91'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Kaynak: AA

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