AB, İsrail'in Gazze'deki Saldırılarını Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in hafta sonu boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını, hastane ve sağlık personelini hedef aldığını belirterek, uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu durumun sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırıları hafta sonu birçok sivili öldürdü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef aldı. Bu, uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Lahbib, yarın başlayacak ve iki gün sürecek 4. Avrupa İnsani Forumu'nda konunun ele alınacağını aktardı.

Brüksel'de düzenlenecek foruma BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Dünya Gıda Programı Direktörü Cindy McGain ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini gibi isimlerin katılması öngörülüyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği bildirilmişti.