AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırılarını Kınadı

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail\'in Nusayrat Mülteci Kampı\'na Saldırılarını Kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıları şiddetle kınadıklarını belirtti. Borrell, saldırıların Gazze'de yeni bir sivil katliama yol açtığını ifade ederek, ABD Başkanı Joe Biden'ın planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğunu vurguladı. Saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü ve en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

08.06.2024 21:25
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırılarını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

???????Borrell, sosyal medya hesabı üzerinden İsrail ordusunun 210 kişinin ölümüne neden olan Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

"Gazze'den gelen yeni bir sivil katliamına ilişkin haberler dehşet verici. Bunu en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Kan gölüne bir an önce son verilmeli." ifadesini kullanan Borrell, ABD Başkanı Joe Biden'ın 3 aşamalı planının kalıcı bir ateşkes için tek yol olduğunu belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı olarak kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 210 Filistinlinin öldüğü, en az 400 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Joe Biden, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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