AB, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamayı gündeme getirecek - Son Dakika
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AB, İsrailli bakanlara yaptırım uygulamayı gündeme getirecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'ye insani yardımların kesilmesi çağrısı yapan İsrailli bakanlar hakkında yaptırım uygulanmasını gündeme getireceğini belirtti.

26.08.2024 13:46
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in AB dışişleri bakanlarını bir araya getirecek gayriresmi toplantıda, Gazze'ye insani yardımların kesilmesi çağrısı yapan İsrailli bakanlar hakkında yaptırım uygulanmasını gündeme getireceği belirtiliyor.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Borrell, Gazze'ye insani yardımların kesilmesini ve sivillerin kasıtlı olarak aç bırakılmasını savunan ifadeleri nedeniyle kınadığı İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yaptırım uygulanmasını 29 Ağustos'ta düzenlenecek toplantıda gündeme getirecek.

Borrell'in, toplantıya katılacak AB üyesi 27 ülkenin dışişleri bakanlarına İsrailli bakanlara yaptırım uygulanması için çağrıda bulunması beklense de toplantı gayriresmi nitelikli olduğu için bu yönde bir karar çıkması söz konusu değil.

Ukrayna'da süren savaşa yönelik tutumun aksine İsrail'in Gazze saldırılarına karşı ortak tutuma sahip olmayan AB içinde bu önerinin tepki çekmesi ve Macaristan ile Çekya'nın böyle bir öneriyi veto edeceği belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan kaynaklar, Borrell'in bu adımla "İsrail-Gazze meselesinde Birlik'in zedelenen uluslararası güvenilirliğini onarmayı" amaçladığını belirterek, "Amaç, AB'nin güvenilirliğini korumaya çalıştığını ve çifte standartlara sahip olmadığını göstermektir." ifadesini kullandı.

Borrell'den İsrailli bakanlara tepki

İsrailli aşırı sağcı bakan Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini savunmuş ve "İsrail, Gazze'ye yakıtı ve insani yardımları kesmesi durumunda Hamas iki hafta içinde teslim olacak." iddiasında bulunmuştu.

Smotrich ise 5 Ağustos'ta düzenlenen konferansta 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları ve insani yardımları engellemeleri nedeniyle aylardır açlık ve kıtlık çeken Gazzelilerin tamamının ölmesinin "meşru" olduğunu ima etmişti.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, bu açıklamaların "savaş suçuna teşvik" anlamına geldiğini belirterek iki bakana yönelik yaptırımların AB'nin gündeminde olması gerektiğini ifade etmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Cit köyüne saldırılar düzenlemesinin ardından 16 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşım yapan Borrell, bu şiddete imkan veren ve aralarında hükümet yetkililerinin de olduğu bazı isimlere yaptırım uygulanması teklifinde bulunacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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