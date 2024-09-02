AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye Üyeliği Kritik - Son Dakika
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AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye Üyeliği Kritik

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Bled Stratejik Forumu'nda yaptığı konuşmada, güçlü ve güvenli bir Avrupa için Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna ve Moldova'nın üyeliklerinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Rusya'nın saldırgan politikalarına dikkat çeken von der Leyen, bu bölgelerdeki entegrasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

02.09.2024 18:48
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güçlü, rekabetçi ve güvenli bir Avrupa için Batı Balkan ülkeleri ile Ukrayna ve Moldova'nın üyeliğinin kritik derecede önemli olduğunu söyledi.

Von der Leyen Slovenya'da 19'uncusu düzenlenen Bled Stratejik Forumu'nda açılış konuşması yaptı.

Forumun "Paralel Gerçekliklerin Dünyası" olarak seçilen başlığının yeni dünya düzenini yansıttığını ifade eden von der Leyen, "Bu, dünya için bir kırılma anı. Ana fay hatlarından biri tam burada, kıtamızda açıldı. Rusya, barışçıl bir ülkeyi işgal ederek Avrupalı ??komşularıyla köprülerini yıkmayı seçti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ve yandaşları, kurallara dayalı küresel bir düzene inanmadıklarını gösterdiler. Sözde etki alanları içinde istedikleri her şeyi yapabileceklerine inanıyorlar." diye konuştu.

Von der Leyen Kremlin'in Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonuna engel olmaya çalıştığını savunarak, "Ancak Batı Balkanlar'daki insanların büyük çoğunluğu parçalanma değil, entegrasyon istiyor. Biz bunu yerine getirmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanlığının ilk dönemi sırasında genişlemeyi önceliklerden biri haline getirdiğini belirten von der Leyen, Ukrayna'daki savaşın Avrupa için 1989 gibi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Von der Leyen, Avrupa'nın ekonomik olarak rekabetçi hale getirilmesi ve kendini savunabilir kılınması için Batı Balkanlar'daki 6 ülke Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın AB'ye entegrasyonunu kritik derecede önemli gördüğünü söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Güçlü, rekabetçi ve güvenli bir Avrupa, Batı Balkanlar'ın yanı sıra Ukrayna ve Moldova'yı da içermelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Komisyonu Başkanı von der Leyen: Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye Üyeliği Kritik - Son Dakika

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