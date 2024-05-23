AB Komisyonu Sözcüsü, ABD'nin AB misyonu konuşlandırma isteği hakkında yorum yapmadı - Son Dakika
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AB Komisyonu Sözcüsü, ABD'nin AB misyonu konuşlandırma isteği hakkında yorum yapmadı

AB Komisyonu Sözcüsü, ABD\'nin AB misyonu konuşlandırma isteği hakkında yorum yapmadı

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, ABD'nin Refah Sınır Kapısı'nda bir AB misyonu konuşlandırılmasını istediği yönündeki iddialara yorum yapmaktan kaçındı. Stano, AB'nin Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele almasını istediğiyle ilgili iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, AB'nin Gazze'ye yönelik çözümleri ve iki devletli çözüme ulaşmayı amaçlayan çabaları ilerletmek için sahadaki ortaklarla temas halinde olduğunu belirtti. Ancak ayrıntıları kamuoyuna yansıtmadıklarını ifade etti.

23.05.2024 17:45
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'nda bir AB misyonu konuşlandırılmasını istediği yönündeki iddialara yorum yapmaktan kaçındı.

Stano, ABD'nin, AB'nin Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele almasını istediğiyle ilgili iddialara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Stano, "AB, Gazze'ye yönelik çözümleri ve iki devletli çözüme ulaşmayı amaçlayan çabaları ilerletmek için sahadaki çok sayıda ortakla temas halinde. Ancak ortaklarımızla iç etkileşimlerimizin ayrıntıları hakkında kamuoyuna yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) görev ve faaliyetlerinin, AB'ye üye 27 ülkenin oy birliğiyle gizli süreçte belirlendiğini belirten Stano, "AB misyonlarının faaliyetleriyle ilgili konular, uygun olduğunda AB tarafından iletilir." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberlerde, Biden yönetiminin İsrail ve Mısır arasında Refah'a AB misyonu konuşlandırılarak yardım akışını hızlandırmak için haftalardır görüşmelerde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Gazze, Mısır, Refah, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu Sözcüsü, ABD'nin AB misyonu konuşlandırma isteği hakkında yorum yapmadı - Son Dakika

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