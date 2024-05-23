AB Komisyonu Sözcüsü, ABD\'nin AB misyonu konuşlandırma isteği hakkında yorum yapmadı

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, ABD'nin, Refah Sınır Kapısı'nda bir AB misyonu konuşlandırılmasını istediği yönündeki iddialara yorum yapmaktan kaçındı.

Stano, ABD'nin, AB'nin Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele almasını istediğiyle ilgili iddialara ilişkin AA muhabirine yazılı açıklama yaptı.

Stano, "AB, Gazze'ye yönelik çözümleri ve iki devletli çözüme ulaşmayı amaçlayan çabaları ilerletmek için sahadaki çok sayıda ortakla temas halinde. Ancak ortaklarımızla iç etkileşimlerimizin ayrıntıları hakkında kamuoyuna yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

AB'nin Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) görev ve faaliyetlerinin, AB'ye üye 27 ülkenin oy birliğiyle gizli süreçte belirlendiğini belirten Stano, "AB misyonlarının faaliyetleriyle ilgili konular, uygun olduğunda AB tarafından iletilir." değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı yetkililere dayandırılan haberlerde, Biden yönetiminin İsrail ve Mısır arasında Refah'a AB misyonu konuşlandırılarak yardım akışını hızlandırmak için haftalardır görüşmelerde bulunduğu ileri sürülmüştü.