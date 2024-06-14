AB Komisyonu Sözcüsü: Çin'in Ukrayna Barış Zirvesi'ne Katılmama Kararı Üzücü

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Çin'in İsviçre'de düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmama kararının çok üzücü olduğunu belirterek, "Çin, sürekli uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesinden yana olduğunu söylüyor ancak BM Şartı'na saygıyı göstermek, saldırganı durdurmaya çalışmakla ilgilidir. Çin'in yaptığı şey bu değil." dedi.

AB Komisyonunun dış politika sözcüsü Stano, günlük basın toplantısında, İsviçre'nin ev sahipliğinde yarın düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi ile ilgili soruları yanıtladı.

Stano, zirvenin Ukrayna'da Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na dayalı adil bir barışı sağlamak için ilk adım anlamına geldiğini söyleyerek, "Zirveye katılanların amacı, BM Şartı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gibi ilkelerine dayanan ve nihayetinde barışın sağlanmasına yol açabilecek bir sürecin hayata geçirilmesine yönelik tartışmaları başlatmaktır." şeklinde konuştu.

Zirvenin nihai bir barış konferansı olmadığını vurgulayan Stano, "Bu, sadece sürecin başlangıcıdır. Elbette dünyadaki her bir çatışma ya da birçoğu savaşan tarafların doğrudan katılımıyla sürdürülebilir bir şekilde çözülmüştür ancak henüz o noktada değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in zirveye katılmama kararının çok üzücü olduğunun altını çizen Stano, "Bu nedenle, örneğin BM Şartı'nı uluslararası ilkeler temelinde savunduğunu iddia eden Çin'in katılmama kararı alması son derece üzücüdür zira Güvenlik Konseyinin daimi üyesi ve BM Şartı'nın savunucusu olarak Çin'in de sorumluluklarını yerine getirmesini beklerdik." dedi.

Stano, "Çin, sürekli uluslararası hukuka ve BM Şartı'na saygı gösterilmesinden yana olduğunu söylüyor ancak BM Şartı'na saygıyı göstermek, saldırganı durdurmaya çalışmakla ilgilidir. Çin'in yaptığı şey bu değil." ifadelerini kullandı.

" Rusya, herhangi bir barış çabasıyla ilgilenmiyor"

Zirveye savaşın diğer tarafı Rusya'nın davet edilmemesine ilişkin soruya yanıt veren Stano, AB'nin zirveye tam destek verse organizatörü değil yalnızca katılımcısı olduğunu ve davetlerin İsviçre tarafından yapıldığını hatırlattı.

Stano, Rusya'nın Ukrayna'da gerilimi tırmandıran eylemleriyle zirveyle ilgilenmediğini çok açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Sivil hedefleri bombalamaya devam ediyorlar, mümkün olduğunca sivilleri öldürmeye çalışıyorlar, sivil altyapıya zarar veriyorlar. Bu, gerçek barış görüşmeleri ya da barışa ilişkin tartışmalarla ilgilenen birinin davranışı değildir." şeklinde konuştu.

Müzakerelere katılmak istemeyen tarafın Rusya olduğunu savunan Stano, herhangi bir barış çabasıyla ilgilenmediğini dile getirdi.

Stano, şunları kaydetti:

"Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak bu iğrenç, barbarca, insanlık dışı, yasa dışı savaşı tırmandırıyorlar. Böyle bir saldırganla barış konuşamazsınız ancak BM Tüzüğü de dahil olmak üzere uluslararası kurallara uyma konusunda kendi sorumluluklarını yeterince hisseden uluslararası toplumdan ortaklarla konuşabilirsiniz."

Stano, zirveye AB'yi temsilen Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in katılacağını sözlerine ekledi.