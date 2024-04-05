AB Konseyi Başkanı: İsrail'in yardım adımları yetersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AB Konseyi Başkanı: İsrail'in yardım adımları yetersiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açacağını ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin vereceğini duyurmasının yeterli olmadığını belirterek, Gazze'de çocukların ve bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

05.04.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail'in Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açacağını ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin vereceğini duyurmasının yeterli olmadığını belirterek, Gazze'de çocukların ve bebeklerin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Michel, X hesabından İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişinin artırılmasını kabul etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Gazzeli çocuklar ve bebekler yetersiz beslenmeden ölüyor. Gazze'de bir savaş aracı olan açlığın derhal sona erdirilmesi için ciddi ve acil çaba gösterilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

Charles Michel, İsrail'in Erez Sınır Kapısı'nı geçici olarak yeniden açacağını ve yardımların Aşdod Limanı'ndan girmesine izin vereceğini duyurmasının yeterli olmadığının altını çizdi.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada da İsrail'in kararının dikkate alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu adımların hızlı ve eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. AB Komisyonu, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak masum sivillerin ve yardım çalışanlarının korunması çağrısını yineliyor. Komisyon ayrıca bölgedeki tüm aktörlere acilen Gazze'ye insani yardım akışında önemli bir artış sağlanması çağrısında bulunuyor." denildi.

Açıklamada ayrıca AB'nin deniz koridoru da dahil olmak üzere tüm güzergahlar üzerinden Gazze'ye yapılan yardım teslimatlarını artırmak için bölgesel ve küresel ortaklar, Birleşmiş Milletler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yoğun çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail, insani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin vereceğini, Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanıyacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Charles Michel, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Konseyi Başkanı: İsrail'in yardım adımları yetersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:22 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili 8 kişi tutuklandı
17:00 Bayramda İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacak Bayramda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacak
16:09 PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın memleketinde seçimler iptal edildi PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın memleketinde seçimler iptal edildi
14:21 Şanlıurfa’da otomobil ile kamyon çarpıştı 1’i polis 4 kişi hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı! 1'i polis 4 kişi hayatını kaybetti
14:04 Türkiye, Avrupa’da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA’yı askıya aldı Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel askeri ekipmanlara sınırlama getiren AKKA'yı askıya aldı
17:20 Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye net çağrı: Süper Kupa’ya tam kadro çıkın Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye net çağrı: Süper Kupa'ya tam kadro çıkın
15:38 Konu: Süper Kupa Ali Koç, TFF’yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti Konu: Süper Kupa! Ali Koç, TFF'yi bu kez İngiliz basınına şikayet etti
15:08 MİT, PKKKCK-PYDYPG sorumlusu İpek Demir’i Suriye’den Türkiye’ye getirdi MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sorumlusu İpek Demir'i Suriye'den Türkiye'ye getirdi
14:45 Esra Erol’da akıllara durgunluk veren olay Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı Esra Erol'da akıllara durgunluk veren olay! Katil olduğu öğrenilen dadı, erkek çıktı
14:39 Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir “Baldız“ ve “Bacanak“ kısmı efsane Seçimi kaybeden muhtar adayından sitem dolu şiir! "Baldız" ve "Bacanak" kısmı efsane
14:36 Tom Cruise’un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı Tom Cruise'un Bugatti marka otomobil satın alması yasaklandı
14:01 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti 2 yaşındaki Mehmet bebek, evde çıkan yangında hayatını kaybetti
13:56 Ne diyeceği merak konusuydu Ali Koç’u topa tutan Aziz Yıldırım’dan bomba Süper Kupa yorumu Ne diyeceği merak konusuydu! Ali Koç'u topa tutan Aziz Yıldırım'dan bomba Süper Kupa yorumu
13:16 Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Kabir ziyaretinde çoban köpeklerinin saldırısına uğrayan 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 17:49:43. #1.13#
SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı: İsrail'in yardım adımları yetersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement