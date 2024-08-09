AB Konseyi Başkanı Michel, İsrail-Hamas müzakerelerine destek verdi

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, arabulucu ülkeler ABD, Mısır ve Katar'ın İsrail ile Hamas arasında esir değişimi ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakereleri başlatma çağrısına desteğini ifade etti.

Michel, ABD, Mısır ve Katar'ın Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve esir değişimi için müzakereleri yeniden başlatma çağrısına ilişkin X hesabından paylaşım yaptı.

Gazze'de şimdiye kadar çok fazla insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Michel, bölgede yıkımın durması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Michel, arabuluculuk çabalarında ABD, Mısır ve Katar'a "tam destek" olduğunu bildirerek, "Bölge korkunç bir çatışmanın eşiğinde. Acilen bir ateşkese ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.