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AB Liderler Zirvesi Ukrayna, İsrail-Filistin çatışması, genişleme ve bütçe konularını görüşmek üzere toplandı - Son Dakika
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AB Liderler Zirvesi Ukrayna, İsrail-Filistin çatışması, genişleme ve bütçe konularını görüşmek üzere toplandı

AB ülkelerinin liderleri, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'ya destek, genişleme müzakereleri, bütçe değişiklikleri ve İsrail-Filistin çatışması gibi konuları ele alacak.

AB Liderler Zirvesi Ukrayna, İsrail-Filistin çatışması, genişleme ve bütçe konularını görüşmek üzere toplandı
14.12.2023 - 14:37,  Güncelleme: 14:38
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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Ukrayna, İsrail- Filistin çatışması, genişleme ve bütçe konularını görüşmek üzere bir araya geldi.

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel başkanlık ediyor.

Zirve, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmesi nedeniyle planlanandan geç başladı.

İlk defa bir zirve girişinde Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in basına açıklama yapmaması dikkati çekti.

Zirvenin ilk oturumunda Ukrayna'ya desteğin devamı ve katılım müzakerelerinin başlaması konusu istişare edilecek.

Orban, ek 50 milyar avroluk mali desteğin sağlanması ve müzakerelerin başlamasını veto edeceğini bildirmişti.

Michel, von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Orban ile zirve öncesinde yaptığı görüşmenin sonuçlarının zirvenin Ukrayna ile alacağı karara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Ukrayna'nın ardından bütçede değişiklik teklifi görüşülecek. AB ülkelerinin bir kısmı, birlik bütçesini ve sağladıkları katkıları artırma konusuna mesafeli yaklaşıyor.

Liderler, AB Komisyonu'nun geçen ay açıkladığı ülke raporları üzerinden AB'nin gelecek genişlemesiyle ilgili de kapsamlı bir tartışma yapacak.

AB liderleri, Orta Doğu'daki son gelişmeleri de değerlendirecek ve İsrail-Filistin çatışmasında ortak bir tutum belirlemeye çalışacak.

Kaynak: AA
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