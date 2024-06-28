AB Liderleri, Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılması için adımlar atılması gerektiğini bildirdi - Son Dakika
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AB Liderleri, Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılması için adımlar atılması gerektiğini bildirdi

Avrupa Birliği liderleri, Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların teslimatının hızlandırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini bildirdi. AB liderleri, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini teyit ederek, Ukrayna'ya ekonomik, siyasi, askeri ve insani yardım sağlama kararlılığını yineledi. Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak çatışmaları şiddetlendirmesini kınayan liderler, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında askeri yardımların artırılması çağrısında bulundu.

28.06.2024 11:13
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların teslimatının hızlandırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Birlik ülkelerinin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildiriye göre, liderler, Ukrayna'nın "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ederek", AB'nin Ukrayna'ya ekonomik, siyasi, askeri ve insani yardım sağlama kararlığını yineledi.

Rusya'nın, Ukrayna'da "sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak çatışmaları şiddetlendirmesini şiddetle kınayan" liderler, Ukrayna'nın meşru müdafaa hakkı kapsamında, hava savunma sistemleri, mühimmat ve füzeler olmak üzere askeri yardımların artırılması çağrısında bulundu.

Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımların teslimatının hızlandırılması için adım atılması gerektiğini vurgulayan liderler, bu doğrultuda Avrupa Barış Fonu çerçevesindeki kararların hızla sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.

Liderler, AB'nin, Ukrayna ordusunun askeri eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Ukrayna'daki Avrupa Birliği Askeri Yardım Misyonu'nun (EUMAM) kapasitesini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna'ya destek için kullanılacak Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karların ilk ödemesinin yaz bitmeden yapılması planlanırken, yıl sonuna kadar yaklaşık 50 milyar avro ek finansman sağlanması öngörülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün, zirveye katılmak için geldiği Brüksel'de AB, Estonya ve Litvanya ile güvenlik anlaşmalarına imza atmıştı.

Ukrayna'nın AB ile imzaladığı anlaşmanın içeriğinde modern askeri ekipman tedariki, personel eğitimi, mayın temizleme, Ukrayna'nın nükleer ve siber güvenlik konusunda desteklenmesi gibi savunmaya ilişkin garantilerin yanı sıra ülkenin, AB üyeliğine destek, finansal yardımlar, Ukraynalı mültecilerin korunması, savaş suçlarından sorumlu olanların yargılanması, Rusya'ya yaptırımların devamı ve dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın özellikle yeniden inşası ve ekonomisinin desteklenmesi için kullanılması taahhüdü gibi unsurlar yer alıyor.

Ukrayna'ya verilecek uzun dönemli siyasi, askeri ve mali desteğin çerçevesini çizen bu anlaşmanın, ülkenin NATO'nun güvenlik şemsiyesine girmesine kadar yürürlükte kalması planlanıyor.

Ukrayna, daha önce de ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Kanada, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Letonya, İspanya, Belçika, Portekiz, İsveç, Norveç, İzlanda ve Japonya ile benzer anlaşmalar imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB Liderleri, Ukrayna'ya askeri yardımların hızlandırılması için adımlar atılması gerektiğini bildirdi - Son Dakika

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